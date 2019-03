Moeder van PSG-middenvelder springt in de bres voor haar zoon: "Straks zetten ze hem op brood en water” MH

20 maart 2019

10u53

Bron: L'Equipe 0 Voetbal Geschorst door zijn club, verguisd door de fans. Dat er ruis zit op de relatie tussen Adrien Rabiot (23) en PSG, is nog een understatement. In L’Equipe haalt Veronique Rabiot, moeder en tevens ook zaakwaarneemster van de middenvelder, zwaar uit naar de koploper in de Ligue 1. “Hij wordt gegijzeld door PSG.”

Sinds Rabiot eind augustus zijn contract weigerde te verlengen in de Franse hoofdstad, liep het huwelijk op de klippen. De onderhandelingen vlotten maar niet en de zesvoudig international kreeg toen al een schorsing opgelegd. Het bleek het begin van het einde. Tijdens de oefenstage in Qatar stuurde Rabiot zijn kat. Vorige week had hij dan weer een schorsing van twee weken aan zijn broek nadat hij -de avond van de uitschakeling van PSG in de Champions League- gespot werd in een discotheek.

“Adrien is een gevangene. Hij wordt gegijzeld door Paris Saint-Germain”, aldus Veronique Rabiot, die wel vaker haar ongezouten mening geeft in de media. “Binnenkort wordt het droog brood en water - in een kelder. De omstandigheden zijn wreed. Ik ga niet wenen om deze situatie. We hebben het over een aanval op de persoon Adrien. Wij zijn bescheiden mensen. Ik kan jullie wel verzekeren dat hij hetgeen er gaande is, heel erg vindt.”

Intussen onderhoudt Rabiot, tot op heden nog steeds ploegmakker van Thomas Meunier, zijn conditie. “Maar ik ga niet vertellen waar, met wie en hoe”, vertelt zijn moeder nog. “Maar natuurlijk traint hij - hij moet wel. En sinds hij niet meer op het trainingscomplex welkom is, heeft hij zelf initiatief genomen.”

Omstreden video

Dat Rabiot onlangs een omstreden video van Patrice Evra likete -Evra toonde zijn vreugde in het Parc des Princes toen Manchester United PSG uit het kampioenenbal knikkerde-, maakt hem alleen nog meer persona non grata. “We keuren die actie van Adrien niet goed. Maar het lijkt er wel op alsof PSG ook controle over zijn privéleven wil. Willen ze dat hij om negen uur zijn pyjama aandoet, voor de televisie gaat zitten en om elf uur zijn bed in kruipt? Kennen zij het levensritme van een profvoetballer eigenlijk wel? Maar er is niks aan de hand voor Adrien. Hij zal geen cursus pottenbakken volgen tot er iets gebeurt. Hij moet voor zichzelf zorgen. Laat hem leven.”