Modric is FIFA-voetballer van het jaar, Hazard krijgt plekje in wereldelftal GVS

24 september 2018

21u56 12 Voetbal In Londen werden de Best FIFA Football Awards uitgereikt. Mét Belgisch succes: Thibaut Courtois kroonde zich tot de beste doelman van het jaar. Verder mag Luka Modric zich speler van het jaar noemen én versierde Eden Hazard een stek in het wereldelftal.

De beste doelman van de wereld is Belgisch. Thibaut Courtois verzilverde zijn uitstekend WK met de titel van beste keeper van het jaar. Lees er HIER alles over!

Eden Hazard is dan weer opgenomen in de FIFA FIFPro World 11, het wereldelftal van afgelopen seizoen. De 27-jarige dribbelkont van Chelsea is de enige Belg in het team. Thibaut Courtois (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City) en Romelu Lukaku (Manchester United) waren ook kanshebbers, maar grijpen dus naast een stek. Courtois sleepte eerder wel de trofee voor doelman van het jaar in de wacht.

De FIFA FIFPro World 11 zijn een samenwerking van de Wereldvoetbalbond met spelersvakbond FIFPro. Zij maakten eerder deze maand een lijst van 55 genomineerden bekend die aanspraak maakten op een plek in het wereldelftal. Bijna 25.000 spelers uit 65 landen bepaalden de samenstelling van het team. Elke voetballer koos een doelman, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Voor de prestaties werd gekeken naar de periode tussen 3 juli 2017 en 15 juli 2018.

De FIFA FIFPro World 11

David de Gea (Spa/Manchester United) - Dani Alves (Bra/PSG), Raphaël Varane (Fra/Real Madrid), Sergio Ramos (Spa/Real Madrid), Marcelo (Bra/Real Madrid) - Luka Modric (Kro/Real Madrid), N'Golo Kanté (Fra/Chelsea) - Eden Hazard (BEL/Chelsea), Lionel Messi (Arg/Barcelona), Kylian Mbappé (Fra/PSG), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus).

Modric beste voetballer van het jaar

De Kroaat Luka Modric is verkozen tot beste speler van het afgelopen seizoen. Modric kreeg de prijs uit handen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De 33-jarige middenvelder van Real Madrid won afgelopen seizoen met zijn team voor de derde keer op rij de Champions League en haalde met Kroatië de finale van het WK. Modric verliet Rusland toen met de trofee van beste speler. De Portugees Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus) en de Egyptenaar Mohamed Salah (Liverpool) waren de andere kanshebbers. Eden Hazard (Chelsea) en Kevin De Bruyne (Manchester City) zaten bij de tien genomineerden, maar strandden op een zevende en achtste plek.

De Braziliaanse Marta (Orlando Pride) ging bij de vrouwen met de trofee aan de haal. De Noorse Ada Hegerberg (Lyon) en de Duitse Dzsenifer Marozsan (Lyon) waren de andere kanshebsters. Marta had een een groot aandeel in de Braziliaanse eindzege in de Copa América Femenina van dit jaar.

Salah scoort doelpunt van het jaar

De Egyptenaar Mohamed Salah (Liverpool) heeft de prijs voor knapste doelpunt van het afgelopen seizoen gewonnen. De winnende treffer viel in de wedstrijd tussen Liverpool en Everton. Salah knokte zich voorbij enkele Everton-verdedigers en krulde de bal dan heerlijk in de verste kruising. De Egyptenaar haalde het onder meer van de omhaal van Gareth Bale (Real Madrid) in de finale van de Champions League tegen Liverpool en de kurkdroge streep van de Fransman Benjamin Pavard in de achtste finales van het WK tegen Argentinië.

Mohamed Salah wins the FIFA Puskas Award 2018 for this cracking goal against Everton! 🔴 🇪🇬 pic.twitter.com/MCn7zjd9S5 The Anfield Buzz(@ TheAnfieldBuzz) link

Frans bondscoach Deschamps is trainer van het jaar

De Franse bondscoach Didier Deschamps werd verkozen tot beste coach van het afgelopen seizoen. De 49-jarige Deschamps leidde Frankrijk afgelopen zomer naar de wereldtitel in Rusland. Hij haalde het voor de Kroaat Zlatko Dalic, die zijn land tot in de finale van het WK loodste maar daar dus op Frankrijk botste. Zinédine Zidane was de derde kanshebber. De Fransman pakte met Real Madrid de derde eindzege op rij in de Champions League. Hij stopte aan het eind van vorig seizoen als coach van de Koninklijke, en is sindsdien bezig aan een sabbatical.

Pedros, die met Lyon de Franse titel en de Champions League won, haalde het als coach van een vrouwenteam. De Japanse Asako Takakura, die dit jaar met Japan de Aziatische titel pakte, en de Nederlandse Sarina Wiegman (bondscoach van Oranje) waren de andere kanshebbers.

Het publiek (dat online kon stemmen), journalisten en de aanvoerders en coaches van de nationale ploegen konden hun stem uitbrengen. Zij keken naar de prestaties tussen 3 juli 2017 en 15 juli 2018. Bondscoach Roberto Martinez zat bij de tien genomineerden, maar greep naast een plek op de shortlist van drie. Uiteindelijk moest hij zich tevreden stellen met plaats 7. Zidane won vorig jaar, Wiegman haalde het toen bij een vrouwenteam.