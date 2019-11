MLS-baas hint op toekomst Zlatan: “Ibrahimovic keert terug naar AC Milan” DMM

08 november 2019

08u00 0 Voetbal Zlatan Ibrahimovic keer terug naar AC Milan. Dat zegt Don Garber, één van de grote bazin in de Amerikaanse profcompetitie MLS. “Het is duidelijk dat Milan hem heeft aangetrokken.”

“Het zal goed zijn voor de MLS als ik blijf, want als ik vertrek dan zal niemand nog aandacht hebben voor deze competitie.” Woorden ware Zlatan-stijl, toen Ibrahimovic na ded uitschakeling van LA Galaxy bekendmaakte niet te weten waar zijn toekomst ligt.

De 38-jarige Zweed kwam de voorbije twee jaar uit voor LA Galaxy. Zijn contract in Los Angeles loopt af en dus is hij in principe een vrije speler. De toekomst van Ibrahimovic is dus een van dé gespreksonderwerpen in de voetbalwereld. Ibrahimovic zelf deed er al een schepje bovenop met een valse verklaring naar Spanje terug te keren.

Nu heeft ook MLS-baas Don Garber z’n zeg gedaan over de toekomst van de Zweed. “Hij is één van de meest interessante spelers uit onze competitie”, aldus Garber. “Logisch dat er veel belangstelling voor hem is. Inmiddels is duidelijk dat AC Milan hem heeft aangetrokken.”

Waar Garber zich op baseerde, zei hij er niet bij. “Ik heb er mijn handen mee vol, mijn inbox zit vol, maar hij houdt je scherp en je hebt zo’n spelers nodig, net zoals Beckham in zijn jonge dagen. Het is opwindend om hem op en naast het veld bezig te zien. Ik vond het vooral leuk wanneer hij tegen mijn praatte in de derde persoon”, zei Garber bij ESPN.

Ibrahimovic speelde eerder tussen 2010 en 2012 bij de Italiaanse club. In de 61 competitiewedstrijden die Ibrahimovic in de Serie A speelde voor Milan maakte hij 42 doelpunten. Bovendien dateert de laatste titel van de Milanezen uit die periode. Sindsdien is de club een beetje in het slop geraakt.