Mirallas doet duit in het zakje bij monsterzege Fiorentina - Sels met Strasbourg naar finale Coupe de la Ligue - Barça zet scheve situatie recht in Copa del Rey

30 januari 2019

FC Barcelona zet scheve situatie recht in Copa del Rey

FC Barcelona heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Copa del Rey. De titelhouder versloeg in de terugwedstrijd van de kwartfinale Sevilla, de verliezend finalist van 2018, met 6-1. Sevilla had de heenmatch met 2-0 gewonnen. Coutinho (2), Rakitic en Sergi Roberto zetten Barça op 4-0. Bij 1-0 stopte Cillessen wel een strafschop van Banega, nadat de Nederlandse doelman enkele minuten eerder al met een fraaie reflex een tegentreffer had voorkomen. Arana bracht nog even spanning in de match, maar Suarez en de onvermijdelijke Lionel Messi beslisten het duel. Bij Barça bleef Thomas Vermaelen op de bank. Dinsdag al plaatsten Valencia en Betis zich voor de halve finale. Real Madrid en Gerona spelen donderdag om het laatste ticket. De ‘Koninklijke’ won de heenmatch met 4-2.

Sels met Strasbourg naar finale Coupe de la Ligue

RC Strasbourg speelt de finale van de Coupe de la Ligue. De club van Matz Sels, die vanop de bank moest toekijken, haalde het in de halve finale met 3-2 van Bordeaux. Sankhare bracht Bordeaux na een kwartier op voorsprong. Ajorque maakte kort na rust gelijk. Met twee doelpunten van Mothiba liep Strasbourg tot 3-1 uit. Via Briand kwam Bordeaux in de slotfase nog terug tot 3-2, maar daar bleef het bij. In de finale treft Strasbourg Guingamp, dat in zijn halve finale Monaco versloeg met eveneens 3-2.

Mirallas met twee assists in monsterzege Fiorentina

Kevin Mirallas heeft zich met Fiorentina overtuigend geplaatst voor de halve finales van de Italiaanse voetbalbeker. Fiorentina haalde het in de kwartfinale met liefst 7-1 van AS Roma.

Federico Chiesa zette de thuisploeg in het Stadio Artemio Franchi in Firenze al snel op rozen met doelpunten in minuut 7 en 18. Twee keer tekende Mirallas voor de assist. Aleksandar Kolarov was net voor het half uur goed voor de aansluitingstreffer, maar dankzij een treffer van Luis Muriel (33.) kon Fiorentina toch met een geruststellende 3-1-voorsprong gaan rusten.

Na de pauze liep Fiorentina verder uit langs Marco Benassi (66.), andermaal Chiesa (74.) en Giovanni Simeone (79. en 89.). Bij Roma werd Edin Dzeko na 71 minuten uitgesloten. Mirallas, 60-voudig Rode Duivel, speelde de volledige wedstrijd.

Fiorentina neemt het in de halve finales op tegen Atalanta of titelhouder Juventus. AC Milan kwalificeerde zich gisteren door met 2-0 te winnen van Napoli en Dries Mertens. Stadsgenoot Internazionale of Lazio is de tegenstander in de halve finale.

Brighton schorst drie fans voor het leven

Brighton & Hove Albion heeft drie supporters voor het leven geschorst. Zij worden gestraft voor hun gedrag tijdens de FA Cup-wedstrijd tegen West Bromwich Albion afgelopen zaterdag. De supporters vielen fans van West Bromwich aan, evenals een steward van Brighton. De seizoenkaarten van het drietal werden ingetrokken. De politie doet verder onderzoek naar de drie supporters.

Antwerp-coach Bölöni moet boete van 5.000 euro vrezen

De driekoppige commissie van de Pro League moet zich buigen over het interview van Antwerp-coach Laszlo Bölöni na de competitiewedstrijd van vorige week vrijdag tegen Standard. Het management van de Pro League startte vandaag de procedure op van het reglement inzake Respect voor Scheidsrechters. Het is de eerste keer sinds de oprichting van de commissie dat dat gebeurt.

Om te beoordelen of een verklaring ongepast of denigrerend is ten opzichte van de scheidsrechters, stelde de Pro League een ad-hoccommissie samen. Die bestaat uit ex-trainer Ariël Jacobs (65), ex-speler Gonzague Vandooren (39) en ex-ref Alexis Ponnet (78). Als het management van de Pro League vindt dat een speler, trainer of bestuurslid de integriteit van de scheidsrechter aantast, wordt de commissie ingeschakeld.

De commissie zal Bölöni mondeling of schriftelijk uithoren en geeft op basis daarvan een advies aan de Raad van Bestuur, dat vervolgens bevestigd moet worden door de Raad van Bestuur. Dat advies bestaat uit het al dan niet betalen van een boete. In eerste instantie zal die boete 5.000 euro bedragen, bij recidive kan de straf oplopen tot 10.000 euro boete. Dat geld wordt opnieuw geïnvesteerd in de arbitrage.

Na de match tegen Standard, die op de Bosuil op 1-1 eindigde, nam Bölöni de scheidsrechter en videoref op de korrel, onder meer vanwege de rode kaart voor Lamkel Zé.

KV Mechelen in beroep tegen schorsing Mera

KV Mechelen gaat in beroep tegen de beslissing van de Geschillencommissie om verdediger Germán Mera drie speeldagen (+ €1.500 boete) te schorsen. Vrijdagavond kent de Colombiaan zijn definitieve straf voor een - al dan niet opzettelijke - slag in het gezicht van Beerschot-Wilrijk-speler Joren Dom.

Voor Malinwa zou de schorsing van Mera slecht nieuws zijn - centraal achterin is er weinig overschot. Eerder deze wintermercato zag het Edin Cocalic vertrekken naar Turkije en door de blessure van Van Cleemput moet een andere centrale verdediger, Laurent Lemoine, depanneren op rechts.

Wereldwijde voetbaltransfermarkt passeert kaap van 7 miljard dollar

De wereldwijde transfermarkt in het voetbal heeft vorig jaar voor het eerst de kaap van 7 miljard dollar (6,1 miljard euro) gerond, zo maakte de Wereldvoetbalbond FIFA vandaag bekend.In totaal werden er in 2018 16.533 transfers geregistreerd, met betrekking tot 14.186 spelers van 175 verschillende nationaliteiten. Uit de gegevens van het Transfer Matching System (TMS) van de FIFA blijkt dat er daarbij 7,03 miljard dollar (zo’n 6,1 miljard euro) over de toonbank ging, een verhoging met 10,3 procent in vergelijking met 2017.

Slechts 31 clubs ter wereld spendeerden meer dan 50 miljoen dollar, maar zij zorgen wel voor meer dan de helft van alle uitgaven. De clubs uit de bij de UEFA aangesloten landen zorgden voor 78,2 procent van de uitgaven. Frankrijk kan de meest positieve transferbalans voorleggen, met 467,2 miljoen dollar aan inkomsten. Niet verrassend viel de meest negatieve balans in Engeland te noteren, waar de uitgaven meer dan een miljard dollar hoger lagen dan de inkomsten. Engelse clubs spendeerden bijna 2 miljard dollar (1,98 miljard dollar) aan transfers, een stijging van 20,5 procent in vergelijking met het jaar voordien. België staat op die lijst op de achtste plaats, met 151,6 miljoen dollar aan uitgaven, 18,4 procent meer dan in 2017.

Transferverbod van Tubeke is opgeheven

Het transferverbod dat op 21 december 2018 opgelegd werd aan 1B-club Tubeke is dinsdag door de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) opgeheven. Dat bevestigde de KBVB vandaag aan Belga. De Waals-Brabanders maakten meteen van de gelegenheid gebruik om hun eerste wintertransfer vast te leggen.

Bij de tussentijdse controle in november en december vorig jaar voldeed Tubeke als enige profclub niet aan de licentievoorwaarden. De 1B-club kon niet bewijzen dat de lonen aan spelers, trainers en alle personeel en de sociale bijdragen betaald waren.

Intussen kon Tubeke die bewijzen wel voorleggen, waarop de licentiencommissie woensdag besliste het transferverbod op te heffen. De rode lantaarn in de Proximus League heeft daardoor nog anderhalve dag om zijn kern te versterken in de wintermercato.

Tubeke bleef niet bij de pakken zitten, want rondde woensdag meteen zijn eerste inkomende transfer af. De Indonische jeugdinternational Firza Andika ondertekende een contract bij “le Sang et Or”. De negentienjarige verdediger komt over van de Indonesische eersteklasser PSMS Medan. Tubeke spotte hem op een jeugdtoernooi in Toulon, waar hij met de U19 van Indonesië in actie kwam. “Tubeke is altijd geïnteresseerd in beloftevolle jeugdspelers van het Aziatische continent”, aldus de club op zijn website.

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi vertegenwoordigt clubs bij UEFA

De voorzitter van Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi zal namens de belangenvereniging van Europese clubs zetelen in het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond UEFA. De Qatarees werd vandaag tijdens een vergadering van de European Club Association (ECA) verkozen om als spreekbuis te dienen voor de belangrijkste Europese clubs. Hij volgt in die functie Ivan Gazidis op, voormalig directeur van Arsenal en nu topman bij AC Milan.

Al-Khelaïfi zal in het Uitvoerend Comité zetelen naast Juventusvoorzitter Andrea Agnelli, tevens de voorzitter van de ECA. De verkiezing komt er op een moment dat PSG (andermaal) door de UEFA in het vizier wordt genomen vanwege mogelijke inbreuken op de financiële fair-play.

Neymar niet onder het mes, 10 weken out

Paris Saint-Germain zal het de komende tien weken zonder haar goudhaantje Neymar moeten doen, zo laten ze op hun website weten. Neymar liep vorige week woensdag in de bekerwedstrijd tegen Straatsburg (2-0 zege) een blessure op aan zijn rechtermiddenvoetsbeentje.

De bijna 27-jarige Neymar moet niet geopereerd worden, maar zijn blessurebehandeling zal wel zo’n 2,5 maand duren. De Braziliaan mist zo zeker de dubbele confrontatie in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester United (heen: 12 februari, terug: 6 maart). Ook een eventuele kwartfinale in het kampioenenbal (heen: 9-10 april, terug: 16-17 april) wordt kantje boordje.

De Parijzenaars hadden deze jaargang van de Champions League opnieuw hun hoofddoel gemaakt. In de Ligue 1 raast PSG (56 ptn) opnieuw door de competitie met achttien zeges in twintig duels en een straat voorsprong op eerste achtervolgers Lille (43 ptn/22 wedstr.) en Lyon (40 ptn/22 wedstr.). Een zesde landstitel in zeven seizoenen lijkt nauwelijks nog in gevaar te kunnen komen.

Het is al het tweede seizoen op rij dat PSG het in het voorjaar zonder haar recordtransfer moet doen. Neymar kampte ook vorig jaar met een voetblessure en raakte, na een operatie in maart, maar net op tijd fit voor de Wereldbeker in Rusland.

Van den Brom tekent voor drie jaar bij FC Utrecht

John van den Brom is rond met FC Utrecht. De ex-Anderlechtenaar wordt na dit seizoen trainer van de Eredivisieclub uit de Domstad en volgt voormalig Belgisch bondscoach Dick Advocaat op. De 52-jarige Van den Brom heeft getekend voor drie jaar, meldt de club.

Van den Brom maakt het seizoen af bij AZ. Hij had zijn vertrek bij de Alkmaarse club al aangekondigd. De afgelopen weken was al duidelijk geworden dat een akkoord met FC Utrecht aanstaande was.

“In de persoon van John halen we een winnaar in huis, met ervaring in binnen- en buitenland. Iemand die overal waar hij heeft gewerkt als oefenmeester voor sportieve successen heeft gezorgd met een aanvallende speelwijze”, zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht.

✍️ Met ingang van seizoen 2019/2020 is John van den Brom de trainer/coach van #fcutrecht.



Lees meer over de aanstaande komst van de Amersfoorter 👇 https://t.co/9zR8tmmx7w pic.twitter.com/y0NG1gogDP FC Utrecht(@ fcutrecht) link

Geen transfers meer bij Lokeren

De wintermercato van Sporting Lokeren zit erop. Gisteren was er een gesprek tussen Glen De Boeck, Thomas Bernaert en Roger Lambrecht, waarna besloten werd dat de Waaslanders deze week geen transfers meer doen. Enerzijds omdat het niet zeker is dat een inkomende speler nog wel effect zal hebben, gezien de precaire sportieve situatie, anderzijds omdat clubs, waar mogelijk interessante spelers op overschot zijn, willen profiteren van de malaise bij Lokeren en daarom onrealistisch hoge transfersommen vragen.

Arnar Vidarsson, tot voor kort T2 onder Trond Sollied, verliet gisteren definitief de club. Hij kan zich nu volledig toeleggen op het trainerschap van de nationale beloften van IJsland, een job die hij samen met Eidur Gudjohnsen uitoefent. (MVS)

Tweede Saudische prins strijkt neer bij Beerschot-Wilrijk

De Raad van Bestuur van 1B-club Beerschot-Wilrijk gaat van woensdag tot zondag vergaderen in... Dubai. Op de agenda staat onder andere de toetreding van een tweede Saudische prins tot het bestuur.

Beerschot-Wilrijk had al een prins uit Saudi-Arabië in zijn Raad van Bestuur, met name Abdullah Bin Mosaad Abdulaziz Al Saud, die 50% van de clubaandelen bezit. Via prins Abdullah komt er nu ook ene prins Mosaad - de zoon van de voormalige Saudische minister van Buitenlandse Zaken - in de Kielse bestuurskamer terecht. Die vervangt Luc Houben, de Belgische advocaat van prins Abdullah. Houben gaat met pensioen en staat zijn zitje in de beheerraad af. Naast de wissel in het bestuur zullen in Dubai ook Beerschots plannen en budget voor het komende seizoen worden besproken. Overigens blijft bouwbedrijf DCA eigenaar van de andere 50% van de aandelen. In de marge wordt er op het Kiel verder nagedacht over een nieuw clublogo. Vanaf 1 juli kan Beerschot opnieuw beschikken over het ‘magische’ stamnummer 13 en dat wil men een plaatsje geven in het embleem. Samen met vertegenwoordigers van de supporters wordt een ontwerp uitgedokterd. (KDC)

Rezaei hersteld, Denswil onzeker

Ruim twee maanden na zijn laatste optreden is Kaveh Rezaei eindelijk weer fit. De Iraniër hervatte gisteren de groepstraining bij Club Brugge en kan in principe in één van de volgende wedstrijden zijn rentree vieren. Gent komt voor de spits, die voor zijn blessure flink onder de verwachtingen bleef, evenwel nog te vroeg. Twijfels zijn er rond Stefano Denswil, die niet ongeschonden uit de derby tegen KV Oostende kwam. Hij heeft opnieuw last aan de enkel, al hoopt Club dat Denswil zondag tegen de Buffalo’s alsnog in actie kan komen. Vossen, Vlietinck en Mitrovic werken nog steeds aan hun terugkeer, terwijl Vormer gisteren rust nam. (TTV)

7,25 miljoen voor Henry

Thierry Henry strijkt volgens de Franse sportkrant L’Équipe nog 7,25 miljoen euro op van AS Monaco, dat z’n 41-jarige trainer vijf dagen geleden de bons gaf. ‘Titi’ verdiende bij de club uit het Prinsdom zo’n 250.000 euro per maand en zijn contract liep nog 29 maanden. Op 13 oktober trad Henry in dienst bij zijn ex-club. Hij verdiende zo een kleine 750.000 euro aan loon. Een dure operatie dus voor Monaco, maar met een geschat budget van 215 miljoen euro kan de Franse club dat ontslag financieel nog wel aan. (VH)

Boete voor KV Mechelen (4.000 euro) en Union (1.250 euro)

De Geschillencommissie van de KBVB heeft een boete van 4.000 euro opgelegd aan 1B-club KV Mechelen, naar aanleiding van supportersincidenten tijdens het competitieduel op bezoek bij Union. De Brusselaars lieten zich ook niet onbetuigd en moeten zelf 1.250 euro ophoesten.

In het duel van de 21ste speeldag in de Proximus League staken de Mechelse supporters meermaals vuurpijlen af in het Joseph Marienstadion. Malinwa neemt naar eigen zeggen alle mogelijke maatregelen om incidenten zoals die op 13 januari te voorkomen. “De Geschillencommissie juicht deze repressieve, organisatorische en sensibiliserende inspanningen toe. Toch dient ten opzichte van pyrotechnische materialen een nultolerantie gehanteerd worden. Er moeten nog meer inspanningen geleverd worden om dergelijke gevaarlijke materialen voorgoed te verbannen van de Belgische voetbalvelden”, luidt het vonnis. Hoewel het Bondsparket 3.500 euro boete vorderde, verhoogde de Geschillencommissie die naar 4.000 euro.

In diezelfde competitiewedstrijd gooiden enkele supporters van Union tot twee keer toe met bekertjes en kartonnen brikjes naar het veld. Dat kost de Brusselaars 1.250 euro boete. “Hoewel er weinig gevaar uitging van de actie, is dergelijk gedrag ontoelaatbaar op een voetbalveld”, aldus de Geschillencommissie.

Beide clubs kunnen nog in beroep gaan tegen de sancties. KV Mechelen en Union speelden nadien nog twee keer tegen elkaar in de halve finales van de beker. Malinwa verzekerde zich dinsdagavond in het hol van de leeuw van zijn plaats in de bekerfinale op 1 mei. Ook in die clash werden door beide supportersclans vuurpijlen afgestoken.