Minister Weyts bevestigt: geen sportmanifestaties in Vlaanderen tot 31 maart, gemeenten in Vlaamse Ardennen verbieden E3 BinckBank Classic en Nokere Koerse

12 maart 2020

14u17 86 Sport De Vlaamse sportwereld annuleert al zeker tot 31 maart alle publieksevenementen, zowel indoor als outdoor. Dat maakt Vlaams minister van Sport Ben Weyts bekend na afloop van een overleg op zijn kabinet met de Pro League, de KBVB, Voetbal Vlaanderen, Cycling Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, de Gymnastiekfederatie en Sport Vlaanderen.

“Gelet op de verdere verspreiding van het coronavirus en gelet op de geactualiseerde inzichten en aanbevelingen van gezondheidsdeskundigen, wil de sportwereld uitdrukkelijk en proactief haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen”, luidt het in een mededeling.

De sportsector zegt geen katalysator te willen zijn voor de verdere verspreiding van het virus. “Het is de grote kracht van sport dat het veel mensen samenbrengt. Maar die kracht wordt een kwetsbaarheid, wanneer een virus zich verspreidt overal waar grote groepen samenkomen”, luidt het.

De sportsector beseft dat de gevolgen voor de diverse sportfederaties, voor de organiserende clubs, voor de ondersteunende diensten, voor toeleveranciers, voor de supporters en voor alle andere betrokken partijen desastreus kunnen zijn. “Dit was geen makkelijke beslissing, maar het kan niet anders.”

Er heerst onduidelijkheid wat er met het Vlaamse klassieke voorjaar gebeurt: Nokere Koerse (18 maart) en de E3 BinckBank Classic (27 maart) gaan alvast niet door. De burgemeesters van de gemeenten in de Vlaamse Ardennen willen niet dat de koersen doorgaan. Pas vanavond volgt uitsluitsel of de andere wedstrijden kunnen doorgaan. De Driedaagse Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem trekken niet door de Vlaamse Ardennen. Voor die wedstrijden is het wachten op een definitieve beslissing van Belgian Cycling. Dwars door Vlaanderen (1 april) en de Ronde van Vlaanderen (5 april) blijven voorlopig buiten schot. Alle regionale koersen worden wel afgelast.

Wat het voetbal betreft gaat de slotspeeldag van de Jupiler Pro League achter gesloten deuren tot nader order wel nog gewoon door. Al wil burgemeest Marc Van de Vijver (CD&V) de wedstrijd tussen Waasland-Beveren en AA Gent verbieden. De bekerfinale is al zeker afgelast. Verder zijn ook in alle andere sporten de competities afgelast. De volleybal- en basketbalcompetitie werden opgeschort tot 3 april. Ook het amateurvoetbal en evenementen als de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen worden afgelast.

