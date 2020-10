Mike Vanhamel (Beerschot) moest zich in Gent vijf keer gewonnen geven: “Maar we zijn blijven voetballen” Luc Verweirder

04 oktober 2020

20u01 0 Voetbal Beerschot is in de Gentse Ghelamco Arena tegen zijn zwaarste nederlaag van het seizoen aangelopen. Pas na de rust konden de paarsen de debuterende Sinan Bolat in het Gentse doel echt aan het werk zetten. “We kunnen dit duel beter zo snel mogelijk vergeten”, bedenkt kapitein Mike Vanhamel, die zich liefst vijf keer moest gewonnen geven.

Na de wervelende start dit seizoen van Beerschot, incasseerde de kampioen van 1B tijdens de voorbije vijf wedstrijden liefst 15 doelpunten. Dat kan Vanhamel onmogelijk lekker zitten.

”Als keeper kom je dat liever niet tegen”, geeft hij grif toe. “Vandaag heb ik ook op geen enkel ogenblik een verschil kunnen maken, ik ben met de hele ploeg mee ten onder gegaan en draag dus evenveel verantwoordelijkheid.”

Niet gediend door omstandigheden

Je zal het als doelman natuurlijk niet zo vaak meemaken dat je vijf goals incasseert nadat de tegenstander slechts zes pogingen binnen het doelkader weet te plaatsen.

“Ze waren enorm efficiënt”, bevestigt Vanhamel. “Maar Yaremchuk en Depoitre zijn geen kleine jongens, hé. Misschien hadden wij hier een collectieve off-day, maar ik vind wel dat we de verdienste mogen opeisen dat we zijn blijven voetballen en zijn blijven aanvallen. Dat we ruim op achterstand stonden, weerhield ons er niet van zelf op zoek te blijven gaan naar een doelpunt. Dat die goal er uiteindelijk nog kwam in de slotminuut, voelt dan ook aan als meer dan een pleister op een houten been.”

Dat coach Losada zijn ploeg op liefst vier plaatsen had gewijzigd, verklaart volgens Vanhamel het gebrek aan cohesie tijdens het openingshalfuur niet.

”We zijn hier hoe dan ook niet gediend door de omstandigheden”, bedenkt hij. “Gent is en blijft een ploeg met bijzonder veel kwaliteit, en dan zie je wat een vroeg doelpunt kan doen. Twee kansen, twee goals. Kijk, we waren tegen Waasland-Beveren al een keer gewaarschuwd, ook toen incasseerden we snel twee goals. Nu was het niet realistisch te geloven dat we nog konden terugkeren in de partij, je kan de kwaliteit van Gent en die van Beveren niet vergelijken, met alle respect. Maar de snelle kloof kwam er zeker niet door de vele wissels bij ons. Er stond niet minder kwaliteit op het veld bij ons dan in andere matchen, vond ik.”