Mijlpaal: voetbalsters Australië staan op het punt om even veel te verdienen als mannen ODBS

05 november 2019

09u44

Bron: The Herald 6 Voetbal De speelsters van het nationale voetbalteam in Australië gaan hetzelfde verdienen als hun mannelijke collega’s. Dat melden Australische media vandaag. Ook de commerciële inkomsten zullen op een gelijke manier worden verdeeld tussen de ‘Socceroos’ (mannen) en ‘Matildas’ (vrouwen).

Het verschil in beloning tussen professionele voetballers voor mannen en vrouwen staat in de schijnwerpers sinds de Amerikaanse vrouwen in maart een aanklacht indienden tegen het bestuursorgaan van de Amerikaanse voetbalbond, waarin werd beweerd dat er sprake was van genderdiscriminatie in inkomsten en arbeidsomstandigheden. De Australische vrouwen lanceerden ook al een campagne om de wereldvoetbalbond FIFA onder druk te zetten om tijdens de WK’s evenveel prijzengeld uit te keren.

Primeur

De spelersvakbond in Australië wilde vandaag nog niet bevestigen dat de deal over gelijke betaling rond is, maar wel dat de overeenkomst naar verwachting binnenkort bekend zal worden gemaakt. Het zou van de Matildas de eerste vrouwelijke ploeg maken die even veel gaat verdienen als de mannenploeg. Met die nuance dat het contract dat de vrouwen hebben bij de bond, hun voornaamste bron van inkomsten is. Terwijl dat voor de mannen louter een extraatje is, naast het dikwijls riante loon dat ze bij hun club opstrijken.

Miljoen dollar prijzengeld

De Matildas behoren al enkele jaren tot de top in het vrouwenvoetbal. In 2017 waren ze nog het nummer vier op de wereldranking. Op het voorbije WK klopten ze nog Brazilië, om in de achtste finales na penalty’s te sneuvelen tegen Noorwegen. Dat leverde hen een miljoen dollar (900.000 euro) prijzengeld op. De Socceroos van hun kant konden op het jongste WK niet één match winnen, maar schreven wel 8 miljoen dollar op de rekening bij dankzij louter de kwalificatie.