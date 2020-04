Michel D'Hooghe hoopt dat voetbal niet meteen wordt hervat: "Je kan toch niet vragen om altijd 1,5 meter van elkaar te blijven?” NVE

26 april 2020

15u02 2 Voetbal Groepsknuffels en spuwen in het gras. Het zijn van die gedragingen waar normaal niet veel aandacht aan wordt gegeven in het voetbal, maar in tijden van corona zijn ze van levensbelang. Michel D’Hooghe, arts en voorzitter van het medisch comité van de FIFA, zegt in De zevende dag geen voorstander te zijn van een hervatting, en blijft op zijn hoede: “Ik ben ook Madame Soleil niet, ik heb geen glazen bol.”

Een rochel in het gras, je ziet het steeds vaker op een voetbalveld. Maar waarom eigenlijk? “Ik denk dat dat spuwen een beetje ingebakken is, maar ik ben van mening dat dat waarschijnlijk in de toekomst zal moeten veranderen. Welke toekomst, dat weet ik niet. Want wanneer we weer gaan voetballen, dat is nog een andere vraag”, aldus D’Hooghe.

“Ik denk dat het verbieden van rochelen en spuwen een goeie maatregel zou zijn. Of dat gemakkelijk in te voeren zal zijn, dat is iets anders. Een bestraffing met gele kaart als oplossing? Ja, bijvoorbeeld, want het is zeker niet hygiënisch.”

Ook groepsknuffels bij het vieren van een doelpunt zijn vandaag de dag uit den boze. “Zoals de toestand vandaag is, is dat uitgesloten om te doen. De vraag is hoe de toekomst zal evolueren. Ik ben ook ‘Madame Soleil’ niet, ik heb geen glazen bol. Ik denk en ik hoop dat we weer in een toekomst gaan komen waar menselijke gedragingen mogelijk zullen zijn, maar dat is momenteel zeker niet het geval.”

De laatste tijd gaan er steeds meer stemmen op omtrent voetballen met mondmaskers. D’Hooghe, en met hem ook enkele voetballers, betwijfelen of dit wel optimaal is. “Wat ik zie is dat men nu vanuit economisch oogpunt alle pogingen doet om zo snel mogelijk het voetbal te hervatten, en daar heb ik mijn bedenkingen bij. Ik heb in mijn lange loopbaan vaak de afweging moeten zien maken tussen economische en gezondheidsbelangen, en heel vaak helde dat over naar het economische. Maar als er één moment is waar de weegschaal moet overhellen naar gezondheid, dan denk ik dat het wel in deze ernstige omstandigheden is waar we nu in leven.”

Voetbal zonder publiek?

Voetbalwedstrijden zonder publiek, de zogenaamde ‘spookwedstrijden’, daar is D’Hooghe geen voorstander van. “Waarom ten eerste voetballen met gesloten deuren, terwijl er toch contact is op het veld. Je kan toch niet vragen aan de spelers om altijd anderhalve meter van elkaar te blijven? En ten tweede, zelfs als je de supporters niet toelaat in het stadion weet je dat er toch plaatsen zullen zijn waar supporters zullen samenkomen. Ik denk dat men daar zeer voorzichtig mee moet zijn.”

Ik denk dat Raad van Bestuur van Pro League vrij snel, maar op een accurate wijze gereageerd heeft Michel D’Hooghe

Bij Antwerp wilt men alsnog de competitie hervatten. D’Hooghe is daarover van mening dat de Raad van Bestuur van de Pro League goed gehandeld heeft. “Ik denk dat er 2 manieren zijn om maatregelen te nemen. De eerste moeten komen van de overheid: handen wassen, sociale afstand, groepsvorming vermijden... Als dat het geval is, lijkt het me moeilijk om in die omstandigheden voetbal te spelen.”

“Daarnaast kunnen ook sportorganisaties zelf maatregelen nemen. Zo werd bijvoorbeeld het tennistoernooi in Indian Wells afgeschaft voordat andere maatregelen er waren. Ik denk dat Raad van Bestuur van Pro League inderdaad vrij snel, maar op een accurate wijze gereageerd heeft.”

Lees ook:

Voetbal in augustus? Het BK Wielrennen? De F1-race in Francorchamps? Nog altijd geen uitsluitsel

Waarom Antwerp het gevecht wil aangaan met het ‘systeem’: “Antwerp heeft niet zozeer een probleem met de figuur van Mehdi Bayat, maar wél met diens belangenvermenging” (+)