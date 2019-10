Meunier mist return tegen Club én interlands NP

25 oktober 2019

15u53 0 Voetbal Aan zijn terugkeer naar Jan Breydel houdt hij ondanks de 0-5 toch een wrange nasmaak over. Thomas Meunier staat noodgedwongen een maand aan de kant, door een hamstringletsel dat hij in de slotminuten tegen Club Brugge opliep. Tests eenmaal terug in Parijs wezen uit dat de Rode Duivel een klein scheurtje heeft.

Brute pech dus voor Meunier, die zo een handvol mooie affiches moet missen. Om te beginnen dit weekend al, want dan staat de altijd beladen topper tussen PSG en Marseille op het programma. Voorts mist de rechtsachter ook de return tegen zijn oude liefde Club Brugge, in het Parc des Princes (6/11), het duel in Bernabéu tegen Real Madrid én de twee laatste kwalificatieduels voor Euro 2020 – in Rusland en thuis tegen Cyprus. Bondscoach Roberto Martínez hoopt dus maar beter dat er de komende weken niets gebeurt met Timothy Castagne, het voorbije jaar uitgegroeid tot de vaste back-up voor Meunier. (NP)