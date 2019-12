Messi: “Zoals mijn vrouw altijd zegt: ‘Je mag nooit stoppen met dromen’” Redactie

03 december 2019

07u41

Bron: Dugout 3 Ballon d'Or Lionel Messi mocht gisteravond in Parijs voor de zesde keer in zijn carrière de Gouden Bal in ontvangst. Met zes stuks is de Argentijn van FC Barcelona nu alleen recordhouder. De teller van eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo staat op vijf.

“Ik wil op de eerste plaats de journalisten (die mochten stemmen, red.) en mijn ploegmaats bedanken. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik deze prijs kon winnen”, vertelde Messi. “Ik herinner me nog de dag toen ik mijn eerste Gouden Bal won. Dat was bijna onwezenlijk. En nu heb ik er zes. De beleving is nu helemaal anders. Het toont maar aan dat je nooit mag stoppen met dromen, werken en plezier beleven aan het spel. Ik hoop nog lang door te gaan. Ik denk dan ook dat ik nog mooie jaren voor me heb, ook al kom ik wel dichter bij mijn pensioen.”

De Nederlander Virgil van Dijk werd achter de Argentijn tweede, nog voor Cristiano Ronaldo. “Helaas zijn er spelers als hij, met meer talent. Hij lijkt onverslaanbaar”, zei Van Dijk over Messi. “Zes keer de Gouden Bal winnen, daar moet je respect voor hebben. Ik was dichtbij. Ik ben trots op wat we hebben bereikt met Oranje en Liverpool”, zei Van Dijk, die met Oranje tot de finale van de Nations League reikte en met zijn club Liverpool de Champions League won.

“Ik had nooit gedacht hiervoor genomineerd te worden. Dat zegt alles over mijn carrière. Die is heel anders gelopen dan die van Messi bijvoorbeeld. Ik heb mijn dromen nooit opgegeven. Ik ben trots waar ik nu ben en zal hard blijven werken. Hopelijk sta ik hier volgend jaar weer.”

De top tien:

1. Messi: (686)

2. Van Dijk: (679)

3. C. Ronaldo: (476)

4. Mané: (347)

5. Salah: (178)

6. Mbappé: (89)

7. Alisson: (67)

8. Lewandowski: (44)

9. B. Silva: (41)

10. Mahrez: (33)

Virgil van Dijk: “Heel trots”