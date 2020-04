Messi blijft zich ergeren: geruchten over borgsom Ronaldinho en transfer naar Inter lokken scherpe reactie uit TLB

10 april 2020

08u31 2 Voetbal Lionel Messi (32) is de valse informatie die over hem circuleert op het net grondig beu. Dat toont de recentste actie van de Argentijnse ster van FC Barcelona op Instagram. De Vlo geeft er een Argentijns medium dat hem onder meer aan Inter linkt een veeg uit de pan.



De bal rolt ook in Spanje al een tijdje niet meer door de coronapandemie. En volgens Javier Tebas, voorzitter van La Liga, zal de competitie voor 28 mei ook zeker niet hervat worden. Lionel Messi kan zo niet doen waarin hij, volgens velen, de beste ter wereld is. En dus heeft Leo tijd. Tijd voor zoontjes Thiago, Mateo en Ciro, maar ook om in de gaten te houden welk nieuws er over hem verschijnt. Dat zijn, zeker op social media, weleens zaken die een loopje nemen met de realiteit en dat laat Messi niet zomaar passeren.

Messi kreeg een tweet onder ogen van TNT Sports, een Argentijns medium dat hem recent ook in verband bracht met een terugkeer naar z’n opleidingsclub Newell’s Old Boys. In het nieuwste bericht op Twitter wordt Messi (samen met Thiago Alcântara) gelinkt aan het Inter van Romelu Lukaku. Maar daar blijft het niet bij. TNT Sports stelt in dezelfde tweet ook dat Messi mogelijk de borgsom van Ronaldinho zou hebben betaald. De Braziliaanse ex-ploegmaat van de Argentijn mocht deze week zijn cel in Paraguay verlaten na het betalen van anderhalf miljoen euro.

Maar dat geld werd dus niet overgemaakt door Messi, zo verzekert de zesvoudige winnaar van de Ballon d’Or op Instagram. Messi deelde een screenshot van de bewuste tweet en heeft het over ‘Fake News’. Het gerucht over Inter noemt hij “leugen nummer één”, dat over Ronaldinho omschrijft de Zuid-Amerikaan als “leugen nummer twee”. “Wat enkele weken geleden in hetzelfde medium verscheen over Newell’s was ook onjuist”, schrijft Messi nog. “Gelukkig gelooft niemand ze.”

Ergernissen

‘t Is niet de eerste keer dat Messi zijn ergernis laat merken via Instagram. Begin februari diende Messi ook Éric Abidal, de technisch directeur van Barça, langs die weg al flink van antwoord. Abidal had in de Spaanse pers verklaard dat verschillende Barça-spelers zich onvoldoende hadden ingezet voor ex-coach Ernesto Valverde. Messi reageerde als door een wesp gestoken. “Als je zoiets zegt, moet je namen geven, anders maak je alle spelers zwart en voed je alleen maar geruchten”, postte hij.

En dan was er recenter nóg een flinke bron van frustratie. Door de coronacrisis wilde Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu de salarissen van zijn spelers met 70 procent reduceren, maar Messi en co waren er niet mee gediend dat ze die plannen eerst via de media vernamen. De onderhandelingen liepen aanvankelijk vast, maar in de laatste week van maart kwam er dan toch een akkoord uit de bus. Maar de gang van zaken zinde Messi allerminst.

“Het blijft ons verbazen dat we door bepaalde invloeden binnen de club steeds weer onder een vergrootglas gelegd worden”, zo schreef de aanvaller op - alweer - Instagram. “Ze leggen ons druk op om dingen te doen die we altijd al wilden. Als het akkoord enkele dagen op zich heeft laten wachten, is dat alleen maar omdat we naar de juiste manier aan het zoeken waren. Een manier die de club en haar personeel het best uitkomt in deze moeilijke tijden. Want naast die 70 procent doen we nog enkele financiële toegevingen.” Zo deed Messi wat hij doorgaans op het veld doet: de puntjes op de i zetten.

