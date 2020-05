Meer dan de helft van onze clubs nu in buitenlandse handen: overname Lommel door Manchester City is nu helemaal rond Kristof Terreur & Kjell Doms

11 mei 2020

12u00 6 Voetbal Alweer een Belgische club in buitenlandse handen. De overname is nu ook officieel. De City Football Group, eigenaar van onder meer Manchester City, neemt Lommel SK over en betaalt daar amper 2 miljoen euro voor. Voortaan behoort de Limburgse club tot de machtigste en schatrijke voetbalmultinational.

Gaat Peter Maes in de leer bij Pep Guardiola? Lommel SK, de club waar Maes sinds oktober vorig jaar aan de slag is, is sinds maandagmiddag in handen van de concern rond Manchester City, de werkgever van Kevin De Bruyne.

Lommel brak eind vorige week met Udi Shochatovitch, de vorige eigenaar van de club. Meteen daarna raakten de gesprekken met de eigenaars van Manchester City, de City Football Group (CFG), in een stroomversnelling.

Die multinational is eigenaar van verschillende voetbalclubs in Australië (Melbourne City), Uruguay (Montevideo City), de VS (New York City) en India (Mumbai City), maar Manchester City is de meest bekende. CFG haalde vorig jaar een omzet van 631 miljoen. De 2 miljoen die ze nu op tafel leggen om eigenaar te worden van Lommel SK, is kleingeld.

City krijgt de club eigenlijk gratis en moet enkel de schuldenput van om en bij de 2 miljoen euro aanzuiveren. De groep wil uitgroeien tot een globale fabriek voor sprookjesvoetbal, met City als zijn uithangbord. Lommel moet een doorgeefluik worden voor talent. City plant enkele spelers uit te lenen, maar ook jeugdspelers van Lommel uit te testen. Het wordt een wisselwerking.

België investeringsparadijs voor topclubs

Het lijkt vreemd dat het grote Manchester City uitkomt bij het kleine Lommel SK, maar dat is het niet. De Engelse grootmacht speurt al langer naar een satellietclub in België. Mechelen, Tubize, Oostende, allemaal zaten ze de voorbije jaren om de tafel met delegaties van de Citizens. België blijft een investeringsparadijs voor topclubs.

Goedkope arbeidsvoorwaarden en een laag minimumloon voor niet-EU-spelers. Maar ook een voordelig RSZ-systeem, dat de laatste tijd wel onder druk staat. Zolang dat systeem gehandhaafd wordt, blijft ons de land de gedroomde speeltuin voor grote Europese clubs. Jonge talenten kunnen hier rustig ontplooien en ervaring opdoen. Een kleine investering met een potentieel hoog rendement.

Intussen zijn meer dan de helft van de Belgische profclubs in de handen van buitenlandse investeerders: 12 van de 23. DE CFG-groep heeft de gewoonte fors in te grijpen bij zijn clubs. Bij Melbourne en Montevideo veranderde de groep de clubkleuren, logo en naam. Zo wil de club eenzelfde identiteit creëren als rond het vlaggenschip Manchester City.

Wordt Lommel SK straks Lommel City FC? En spelen ze in het blauw met Etihad op de borst?

Naast Lommel denkt CFG ook nog altijd over een participatie in de Franse topklasse OGC Nice. Mogelijk de tiende club in de portefeuille.

Deze Belgische clubs zijn in buitenlandse handen:

Beerschot AV

Cercle Brugge

KAS Eupen

KSV Roeselare

KV Oostende

KV Kortrijk

Lommel SK

OH Leuven

Royal Excel Moeskroen

STVV

Union St. Gilloise

Virton

