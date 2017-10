Mbappé volgt met record aantal punten Renato Sanches op als Golden Boy GVS

09u34 0 photo_news Voetbal Kylian Mbappé is de winnaar van de prestigieuze Golden Boy Award - een onderscheiding van de Italiaanse sportkrant Tuttosport voor het grootste Europese voetbaltalent onder de 21 jaar. De spits van Paris Saint-Germain volgt Renato Sanches op en is de derde Fransman in vijf jaar tijd die de felbegeerde award in de wacht sleept.

De overwinning van de 18-jarige ster was overduidelijk. Mbappé kreeg 291 punten - een record -, terwijl Ousmane Dembélé (FC Barcelona) met 149 eenheden tweede werd. Marcus Rashford (Manchester United) kreeg 76 stemmen achter zijn naam en mocht mee op het podium.

Mbappé maakt grote indruk in het befaamde aanvalstrio van Paris Saint-Germain met Neymar en Edinson Cavani. De aanvaller brak vorig jaar door bij AS Monaco met in totaal 27 treffers in alle competities. Afgelopen zomer volgde een complexe huurconstructie met PSG waar naar verluidt 180 miljoen euro mee gemoeid is. Ook in Parijs groeide Mbappé meteen uit tot basisspeler. Dat mocht Anderlecht woensdag in de Champions League nog aan den lijve ondervinden.

photo_news

Elk jaar kiest een panel van dertig Europese sportjournalisten hun talent van het jaar uit, waarna de Italiaanse krant Tuttosport de titel uitreikt aan de winnaar. Renato Sanches (Swansea City, toen Bayern München) kreeg de award vorig jaar, de drie jaar ervoor ging de prijs naar Anthony Martial (2015), Raheem Sterling (2014) en Paul Pogba (2013). Mbappé wordt zo de derde Fransman in vijf jaar tijd die de prijs bemachtigd.

Youri Tielemans (Monaco) was de enige Belg in de lijst van 25 spelers die in september werd onthuld. Het was zijn derde nominatie.

photo_news