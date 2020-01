Mbappé steunt Lukaku: "Bij racisme met z'n allen van het veld stappen" ODBS

23 januari 2020

07u38 0 Voetbal "Ik begrijp Romelu." In zijn strijd tegen racisme krijgt Lukaku ruggensteun van Kylian Mbappé. De PSG-vedette dreigt het veld te verlaten als hij in één van zijn matchen nog eens met racisme te maken krijgt.

Momenteel floreert vooral zijn bromance met Inter-maatje Lautaro Martínez, maar Romelu Lukaku (26) houdt er menig collegiale band op na binnen het voetbal. Zo ook met Kylian Mbappé (21). Nadat Lukaku vorige zomer zijn bewondering voor de PSG-spits niet onder stoelen of banken stak, is het nu de Fransman die Romelu een hart onder de riem steekt. Mbappé steunt in een gesprek met La Gazzetta dello Sport' de Rode Duivel in zijn strijd om het racisme in de stadions aan te klagen. "Ik begrijp hem. Als het nog eens gebeurt, vind ik dat we gewoon met z'n allen van het veld moeten gaan. Zowel de zwarten als de blanken. Wie dat niet doet, laat zien dat hij zoiets onaanvaardbaars toch aanvaardt."

"Onbegrijpelijk dat dit in 2020 nog bestaat. Misschien dat we ons toch eens moeten afvragen of er buiten de stadions wel voldoende wordt gedaan om dit probleem van binnenin aan te pakken. Racisme is iets waartegen we moeten vechten. Het voetbal is internationaal en multicultureel. Een competitie die de beste spelers ter wereld aan het werk wil zien, moet die ook met open armen ontvangen. Van hun kant moeten die spelers zich aanpassen aan de plaatselijke cultuur. Daarom is het zo belangrijk niet te discrimineren en te appreciëren wat eenieder kan bijbrengen. En niet alleen de spelers, maar alle actoren in het voetbal. Gedaan met 'ja maar dit of dat'."

CL, EK en Spelen

In datzelfde interview toont Mbappé zich bijzonder ambitieus voor 2020. "Ik zal alles doen om mijn dromen te laten uitkomen. Champions League, EK en Olympische Spelen." De Rode Duivels zijn gewaarschuwd.