Mbappé met 260 miljoen euro meest waardevolle speler ter wereld, Lukaku duurste Rode Duivel MXG

08 juni 2020

17u24

Bron: L'Equipe 0 Voetbal Kylian Mbappé is op dit moment de duurste voetballer op aarde. De onderzoekers van het bureau CIES Football Observatory stelden een top 100 samen van de meest waardevolle spelers uit de vijf grote competities in Europa. De 21-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain is bijna 260 miljoen euro waard. In de top 100 staan ook vijf Rode Duivels, met Romelu Lukaku als primus.

Mbappé is volgens het bureau zo duur door zijn jonge leeftijd en contract, dat nog tot de zomer van 2023 loopt. Aanvallers Raheem Sterling van Manchester City (194 miljoen euro) en Jadon Sancho van Borussia Dortmund (179 miljoen) vervolledigen de top 3. Het moet natuurlijk nog maar blijken of er clubs zijn die in deze coronacrisis willen voldoen aan de transfersommen zoals die door het bureau geschat worden. Met 43 spelers in de top-100 is de Premier League het best vertegenwoordigd.

De Belgen spelen in de lijst geen grote rol. Vijf Rode Duivels zijn opgenomen in de top 100, maar de eerste staat pas op de 30ste plaats: Romelu Lukaku. Ploegen moeten voor de spits van Inter volgens CIES Football Observatory op dit moment 90,3 miljoen euro neertellen. Tweede Belg op de lijst is Youri Tielemans, met een prijskaartje van 78,2 miljoen euro. Daarna volgen nog Kevin De Bruyne (70,2 miljoen) en Eden (65,5) en Thorgan (57,3) Hazard.

Lionel Messi (32) en Cristiano Ronaldo (35) zakken - door hun leeftijd - alsmaar verder weg op de lijst. De Argentijn van Barcelona staat 22ste met een waarde van 100,1 miljoen. Voor Ronaldo moeten we al terug naar de 70ste plek. De Portugees heeft nog een prijskaartje van 62,8 miljoen euro. Opvallend is ook het bedrag van 87 miljoen euro dat op het hoofd van Neymar (28) zou plakken. PSG betaalde drie jaar geleden nog 222 miljoen euro voor de Braziliaan. Nog nooit kostte een speler meer.

De top 10 + Belgen

1. Kylian Mbappé (Fra - PSG) - 259,2 miljoen euro

2. Raheem Sterling (Eng - Man City) - 194,7 miljoen euro

3. Jadon Sancho (Eng - Borussia Dortmund) - 179,1 miljoen euro

4. Trent Alexander-Arnold (Eng - Liverpool) - 171,1 miljoen euro

5. Marcus Rashford (Eng - Man United) - 152,3 miljoen euro

6. Mohamed Salah (Egy - Liverpool) - 144,9 miljoen euro

7. Sadio Mané (Sen - Liverpool) - 139,2 miljoen euro

8. Antoine Griezmann (Fra - Barcelona) - 136,4 miljoen euro

9. Alphonso Davies (Can - Bayern München) - 133,5 miljoen euro

10. Harry Kane (Eng - Tottenham) - 118,7 miljoen euro

30. Romelu Lukaku (Bel - Inter) - 90,2 miljoen euro

41. Youri Tielemans (Bel - Leicester City) - 78,2 miljoen euro

54. Kevin De Bruyne (Bel - Man City) - 70,2 miljoen euro

63. Eden Hazard (Bel - Real Madrid) - 65,5 miljoen euro

78. Thorgan Hazard (Bel - Borussia Dortmund) - 57,3 miljoen euro

