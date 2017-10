Mascherano neemt in Rusland afscheid van Argentijnse nationale ploeg DMM

22u01

Bron: Belga 0 AFP Voetbal Javier Mascherano zal na het WK in Rusland van volgend jaar afscheid nemen van het Argentijnse nationale elftal. Dat heeft de verdedigende middenvelder van FC Barcelona vandaag aan de Argentijnse zender TyC Sports bekend.

Mascherano viert in juni zijn 34e verjaardag en heeft 139 caps achter zijn naam staan. De middenvelder, die bij Barça vaak in de defensie wordt uitgespeeld, verloor vier finales van de Copa America (2004, 2007, 2015, 2016) en zag ook een wereldtitel aan zich voorbijgaan. De "Albiceleste" verloor op het WK in Rio de finale tegen Duitsland met 1-0. Mascherano won met Argentinië wel twee olympische titels (2004 en 2008).



"Bondscoach Jorge Sampaoli zal beslissen of ik mee mag naar Rusland, maar nadien zal ik niet meer beschikbaar zijn voor de nationale ploeg", zei Mascherano, die na enkele mindere prestaties niet langer onbetwistbaar is binnen de nationale ploeg. Dinsdag startte de Barça-speler in de basis tegen Ecuador en zag hij hoe zijn boezemvriend Lionel Messi de Argentijnen naar de zege (1-3) en het WK loodste.

AFP

REUTERS