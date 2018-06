Martínez: "Bij elke speler schept zo’n scan duidelijkheid, bij Kompany niet altijd" Bondscoach beslist pas op 17 juni of hij op Kompany kan rekenen Niels Poissonnier

05 juni 2018

05u00 0 Voetbal De deadline werd fijntjes uitgesteld. Pas daags voor Panama zal de bondscoach bepalen of het een WK mét Vincent Kompany (32) wordt. Laurent Ciman zit tot dan in de wachtkamer.

Geen 23 namen, maar 23 + 1. "We gaan de regels maximaal benutten", preciseerde Martínez. Omdat de FIFA toelaat dat een land tot 24 uur voor zijn openingswedstrijd op het WK zijn spelerslijst nog mag aanpassen in het geval van een blessure, krijgt Kompany minstens twee weken extra om te herstellen van zijn pijnlijke lies. U weet bij deze het hoofdthema in de laatste rechte lijn naar Rusland.

De bondscoach zal pas op 17 juni beslissen wat hij met zijn leider doet. Kompany hoeft tegen dan zelfs niet helemaal hersteld te zijn. Als daags voor de eerste WK-match van de Rode Duivels blijkt dat Kompany nog hooguit een tiental dagen nodig heeft om weer honderd procent te zijn, zal Martínez hem ongetwijfeld bij de 23 houden, met het oog op de knock-outfase. Staat hij die zeventiende nog té ver van een comeback, dan mag zijn stand-in Laurent Ciman in Rusland blijven en zich alsnog opmaken voor het WK.

De eerste MRI-scan van Kompany’s lies is intussen genomen. De verdediger van Manchester City trok gistermiddag omstreeks 14 uur naar het ziekenhuis van Halle, vergezeld door bondsarts Kris Van Crombrugge en fysiotherapeut ­Lieven Maesschalck. Twintig minuten later was Kompany, na een selfie met een jongetje, alweer weg. "Bij elke speler zou zo’n scan duidelijkheid brengen, maar bij Kompany is dat niet altijd het geval", aldus ­Martínez. "Binnen 7 à 8 dagen zullen we een accuratere diagnose kunnen stellen en zien hoe lang hij nog out is."

"Zijn leiderschap is essentieel"

Het uitstellen van Martínez’ beslissing heeft ­natuurlijk alles te maken met de belangrijkheid van Kompany. "Zijn leiderschap is essentieel voor ons", weet de bondscoach. "Het gaat hier niet om zomaar een interland of om het even welke competitie. Dit is de wereldbeker." Vandaar dat ­Martínez Kompany "alle kansen wil geven" om opnieuw fit te geraken. "‘Vinnie’ staat al te popelen om de groep opnieuw te helpen."

Wie er in Rusland zeker niét bij zal lopen, zijn Sels, Kabasele, Jordan Lukaku en... Benteke. Het viertal kreeg gisterochtend na het ontbijt te horen dat ze niet op de lijst van 23 staan. Vooral voor Benteke kwam dat als een verrassing. De spits ging er na zijn invalbeurt tegen Portugal van uit dat hij naar het WK zou mogen als back-up voor ­Romelu Lukaku, maar Martínez gaf uiteindelijk de voorkeur aan het talent van Adnan Januzaj. Die mag — ondanks amper 7 interlands met de Duivels — voor de tweede keer in zijn carrière mee naar een WK. Il faut le faire.

Nu, dé vraag is uiteraard hoe vlot Kompany de komende twee weken herstelt. Nieuwe deadline: 17 juni. Een beetje fit zijn tegen dan volstaat...