Mario Balotelli werd na frats op zijn plaats gezet door ploegmaat: "Ik gaf hem een flink pak rammel, hij verdiende het"

17 april 2020

Mario Balotelli is een jongen met een handleiding. Bijna tien jaar geleden ging het licht uit bij 'Super Mario' in de Champions League-confrontatie tegen Barcelona. Ploeggenoot Marco Materazzi, zelf ook geen gewone jongen, onthult welk tafereel zich nadien afspeelde in de kleedkamers. "Iemand moest hem op zijn plaats zetten."

Flashback naar 20 april 2010. Toen stonden Inter en FC Barcelona tegenover elkaar in de halve finale van de Champions League. Onder impuls van uitblinker Milito bogen de Nerazzurri een vroege achterstand om naar een riante 3-1-overwinning. Toch was het opnieuw Mario Balotelli die toen alle krantenkoppen haalde. Het enfant terrible viel na de rust in, maar leek er bijzonder weinig zin in te hebben. Na het laatste fluitsignaal haalde hij zich zelfs de woede van z’n eigen fans op de hals. De Italiaanse spits gooide zijn truitje nonchalant op de grond. Een statement dat kon tellen naar de thuissupporters.

De volgende training vroeg ik José Mourinho om mij tegen Mario te laten spelen. Een paar seconden later hinkte hij naar de kleedkamer. Marco Materazzi

In een Q&A op Instagram kwam ploegmakker Marco Materazzi terug op die beruchte halve finale. “De eerste actie bij z’n invalbeurt: een schot vanaf de middenlijn. Hij had de bal altijd moeten meegeven aan Milito die vrij voor doel stond. Diego kon hem wel vermoorden.” Na de wedstrijd jaagde Materazzi Balotelli de kleedkamer in en duwde hem tegen de muur. “Ik gaf hem een flink pak rammel. Ik hou van Mario, maar toen verdiende hij het”, aldus de Italiaanse verdediger. Nog voor de aftrap was het al tot een aanvaring gekomen tussen de twee haantjes. “Voor de wedstrijd vertelde hij in de bus doodleuk dat hij slecht ging spelen. Ik beloofde hem dat hij zou boeten als-ie dat deed. En toch veegde hij er zijn voeten aan. Iemand moest hem op zijn plaats zetten.”

Wie dacht dat de storm daarmee gaan liggen was, had het verkeerd. Het vuurwerk ging een paar dagen later gewoon verder. “De volgende training vroeg ik José Mourinho om mij tegen hem te laten spelen. Een paar seconden later hinkte hij naar de kleedkamer. Ondertussen hebben we als volwassen mannen alles weer bijgelegd. We hebben nog vaak contact, hij is nu als een broer voor mij.” Ondanks de meltdown van Balotelli won Inter dat jaar de Champions League. Sterker nog: de ploeg van José Mourinho pakte toen de treble.