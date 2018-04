Marc Wilmots reageert via advocaat op klacht Courtois: "De stelling is manifest onjuist" MH

25 april 2018

19u11

Bron: Belga 20 Voetbal Marc Wilmots heeft vandaag, via zijn advocaat Walter Van Steenbrugge, voor het eerst gereageerd op de klacht die Thibaut en Thierry Courtois tegen hem hebben ingediend.

Voormalig bondscoach Marc Wilmots vertelde op 23 april in een interview bij de Franse tv-zender BeInSports dat Franse journalisten hem vertelden dat Thierry Courtois, vader van doelman Thibaut Courtois, tijdens het EK 2016 informatie over de opstelling van de Rode Duivels lekte. Een dag later spanden Thibaut Courtois en zijn vader Thierry een juridische zaak aan tegen Wilmots voor laster en eerroof.

Nu reageert Wilmots via zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. "Marc Wilmots zei dat Franse journalisten beweerden dat zij kunnen bewijzen dat het lekken van de ploegopstelling het werk was van de vader van Thibaut Courtois en dat in dat geval die houding van niet veel respect getuigde voor het vaderland," verduidelijkt Van Steenbrugge. "Nu houden diverse media voor dat Marc Wilmots die stelling zelf heeft geponeerd, wat manifest onjuist is en niet overeenstemt met de letterlijke weergave van het interview. Deze bewering in de mond leggen van Marc Wilmots is derhalve fout en schaadt mijn cliënt. Daarenboven heeft deze bewering ook al aanleiding gegeven tot veel bijkomende negatieve commentaren, vooral ook op sociale media, die erg kwetsend zijn voor mijn cliënt."

Klacht richting Franse journalisten?

Van Steenbrugge vindt dan ook dat Thibaut en Thierry Courtois geen klacht moeten indienen tegen Wilmots, maar tegen de journalisten van L'Equipe TV. "Als vader en zoon Courtois menen strafklacht te moeten neerleggen omdat deze gezegdes, althans volgens hen, onwaar zijn, dan dienen zij zich uiteraard te richten tot de Franse journalisten die dit verkondigden tijdens een uitzending van Equipe TV, en bij uitbreiding tot de journalisten die deze interviews foutief weergaven en zij die dit klakkeloos en verkeerdelijk hebben overgenomen."