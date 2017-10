Marc Coucke die vanavond tussen de harde kern staat? Deze spelers of bestuurslui gingen hem voor Peter Luysterborg

Marc Coucke volgt vanavond de wedstrijd KV Oostende – Charleroi te midden van de spionkop. "Veel zin om dinsdag tegen Charleroi middenin tribune C te gaan staan en samen met de fans te schreeuwen tot die eerste thuiszege binnen is", twitterde de KVO-voorzitter vorige zondag. Een opmerkelijk initiatief, maar Coucke is niet de eerste die tussen het 'gewone volk' gaat staan. We snorden enkele voorgangers uit het verleden op.

Dirk Degraen en Gunter Jacob volgen Europa League-duel tussen harde kern RC Genk

Februari 2014: de fans van RC Genk zijn al een tijdje ontevreden over de resultaten en het beleid. De onvrede bereikt een triest dieptepunt wanneer een onbekende een kassei door het raam gooit van het huis van algemeen directeur Dirk Degraen. Eerder doken er in het stadion al spandoeken op met de boodschap: ‘Degraen en Jacob, rot op!’. Bij de Europese verplaatsing naar Anzhi is de verrassing dan ook compleet als Degraen en technisch directeur Gunter Jacob hun plaatsje op de viptribune verlaten en plaatsnemen in het vak met de 150 meegereisde Genkfans. “Dit was geen statement, maar eerder een ingeving van het moment”, zei Degraen achteraf.

Nicolas Frutos neemt plaats tussen Anderlechtfans

4 december 2011: Anderlecht neemt het in het eigen Astridpark op tegen Oud-Heverlee Leuven. Nicolas Frutos is op dat moment vanwege aanhoudend blessureleed al bijna twee jaar speler af bij paars-wit. De Argentijn is nog eens op bezoek bij zijn gewezen club en geeft de aftrap. Frutos neemt vervolgens plaats op de eretribune, maar heeft in de tweede helft een leuke verrassing in petto voor de Anderlechtfans. Hij volgt in het slotkwartier de wedstrijd tussen de harde kern op de staantribune achter het doel.

Steven Defour volgt Europa League-duel tussen Standard-ultra’s

8 april 2010: Standard is doorgedrongen tot de kwartfinales van de Europa League en neemt het daarin op tegen Hamburg SV. Na een 2-1-nederlaag op Duitse bodem maakt een uitverkocht Sclessin zich op voor de return. Steven Defour is geblesseerd. Op de zittribune is het voor de aftrap vergeefs zoeken naar de sterkhouder van de Rouches. Defour heeft postgevat tussen de ultra’s op de tribune achter het doel en volgt vandaaruit de wedstrijd. Zijn vocale steun mag niet baten: Standard verliest de terugwedstrijd met 1-3 en is Europees uitgeschakeld.

Nicolas Lombaerts volgt thuiswedstrijd tussen harde kern Zenit

25 november 2013: Nicolas Lombaerts, geblesseerd, volgt de thuiswedstrijd van Zenit tussen de harde kern van de Russische topclub. Dat brengt geen geluk, want Zenit moet met 0-2 het hoofd buigen voor Rostov. "Toch was het een geweldige ervaring, zo tussen de fans staan", zal Lombaerts nadien verkondigen. "Ik begrijp nu ook waarom sommigen hier met ontbloot bovenlichaam staan, want ik ben nog altijd nat van het zweet. Hier wordt de hele tijd gezongen, zonder pauzes."

Bart Verhaeghe vat post bij lege Brugse spionkop

26 november 2015: Club Brugge speelt in een leeg stadion zijn groepswedstrijd in de Europa League tegen Napoli. Door de terreurdreiging worden er die avond geen fans toegelaten in Jan Breydel. De maatregel stuit op veel onbegrip bij het bestuur van blauw-zwart. Bij wijze van protest zet voorzitter Bart Verhaeghe zich na de rust ostentatief in de Noord-tribune in de lege Brugse spionkop, maar ook dat kan Club niet inspireren. Het verliest na een zoutloze wedstrijd met 0-1.

