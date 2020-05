Manchester United oogst enorm veel bijval met brief aan jeugdspelers: “Speel gerust eens op je console, langer dan je eigenlijk zou mogen” DMM

27 mei 2020

12u16 2 Voetbal De jeugdwerking van Manchester United heeft zich van zijn mooiste kant laten zien. Een brief gericht aan de vele jonge spelertjes van de club krijgt aan de overkant van Het Kanaal enorm veel bijval. “Speel eens lekker op je console, langer dan je eigenlijk zou mogen.”

Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs, de broers Neville, Danny Welbeck, Paul Pogba, Jesse Lingard, Marcus Rashford. Het is maar een greep uit de lijst ronkende namen die uit de jeugdacademie van Manchester United komen. De Engelse voetbalclub heeft één van de meest geroemde jeugdwerkingen ter wereld, talenten groot en klein rollen er bij wijze van spreken op jaarlijkse basis van de band.

Net als in alle andere domeinen van het leven heeft de coronacrisis ook zijn invloed gehad op de jeugdwerking van United. Voetballen zat er de voorbije weken niet echt meer in. Net nu de eerste grote besmettingsgolf gaat liggen, lijkt de tijd dan ook te zijn aangebroken om er harder dan ooit in te vliegen. Net over dat proces willen ze bij Manchester United waken.

Er komt in deze periode veel op de jeugd af, terwijl de afgelopen weken sowieso al een mentale uitdaging zijn geweest voor velen onder ons. Net daarom stuurde Manchester United in naam van de jeugdstaf een persoonlijke brief uit naar alle spelers van de academie. Daarbij ging er veel aandacht voor het psychologische welzijn van de mens achter elk voetbalspelertje.

The @ManUtd Academy letter to their players has deservedly got a lot of attention. Great to reward effort and encourage each of the youngsters to enjoy life. A good example of focusing on the person as well as the player. @Coxy3012 👏 pic.twitter.com/dbvF6Nmh0w Kevin Nicholson(@ kevnicholson1) link

De brief spoort de jeugdvoetballers aan om naast training ook voldoende tijd in te passen voor ontspanning. “Speel eens op je console, langer dan je eigenlijk zou mogen. Eet je favoriete gerecht, ook al is het ongezond. Spreek af met vrienden. Kijk een film of bingewatch meteen een hele Netflix-serie in één keer, waarom niet? Snoep eens of spendeer tijd met je familie. Amuseer je.”

Het lijken banale suggesties, maar Manchester United toont ermee dat ze zich bewust zijn van de druk die jongeren in deze periode kunnen ervaren. Er is meer dan alleen voetbal in het leven. “Dit is een periode die je voor de rest van je leven zal herinneren. We zullen er ongetwijfeld naar terugkijken als een trieste tijd, maar hopelijk komen er ook een aantal positieve herinneringen uit voort.”

“De voorbije 8 weken hebben ons eraan herinnerd dat het makkelijk is om te focussen op trainingen, gegevens verzamelen, ploegen samenstellen, enzovoort. In die mate verliezen wij, als leden van de staf, soms uit het oog verliezen hoeveel geluk we hebben met zo’n geweldige groep, getalenteerde jonge spelers. In een voetbalacademie wordt er weinig of geen rekening mee gehouden, maar blijf jezelf. Je bent geweldig.”

Hieronder de integrale brief

Jongens, wat een zotte acht weken zijn het geweest!

We zijn ervan overtuigd dat het uitdagende tijden zijn voor jullie en jullie families. Ieder van ons moet zich aanpassen aan een nieuwe manier van leven, aan nieuw gekweekte routines, aan zorgverlening voor kwetsbare familieleden, aan de omgang met nieuwe en altijd veranderende informatie in de media. En dan moeten we nog eens beantwoorden aan alle deadlines in verband met schoolwerk. Dat is geen gemakkelijke ervaring, bovendien moeten jullie in deze periode ook jullie vrienden missen.

Vanuit de Academy kijken we in naam van de volledige staf met een overweldigd gevoel naar de manier waarop jullie allemaal met deze uitdagingen omgaan. Hoe jullie een positieve ingesteldheid houden, hoe jullie blijven lachen, creatief blijven en andere mensen helpen. Jullie doen dat goed.

Deze week is er schoolvakantie en dat is het ideale moment voor jullie om weer te gaan trainen. Om jullie daarmee te helpen, hebben we een presentje meegestuurd in deze brief. We hopen dat jullie het leuk vinden. Beschouw het maar als een schouderklopje in ruil voor jullie positieve ingesteldheid de voorbije twee maanden. Net als training is het ook belangrijk om één van de volgende zaken in jullie schema op te nemen.

- Relax, leg je maar eens neer in de zetel tot het tijd is om te gaan lunchen;

- Spendeer tijd met je familie;

- Speel op je console, langer dan je denkt dat je eigenlijk zou mogen;

- Kijk een film of bingewatch meteen een hele Netflix-serie in één keer, waarom niet?

- Eet je favoriete gerecht, ongeacht het gezond is of niet;

- Speel buiten;

- Snoep eens;

- Spreek met je vrienden;

- Amuseer je.

Probeer één van deze dingen uit. Dit is een periode die je voor de rest van je leven zal herinneren. We zullen er ongetwijfeld naar terugkijken als een trieste tijd, maar hopelijk komen er ook een aantal positieve herinneringen uit voort.

De voorbije 8 weken hebben ons eraan herinnerd dat het makkelijk is om te focussen op training, feedback geven, jullie gegevens verzamelen, ploegen samenstellen, enzovoort. In die mate dat wij, als leden van de staf, soms uit het oog verliezen hoeveel geluk we hebben met zo’n geweldige groep, getalenteerde jonge spelers. Jullie spreken verschillende talen, schrijven poëzie, verrichten onderzoek, tekenen, schilderen, spelen muziek, zorgen voor jullie oma, koken, maken soms zelf jullie eigen trainingen en ontwikkelen nieuwe vaardigheden.

In een voetbalacademie wordt er weinig of geen rekening mee gehouden, maar het zijn net die dingen die je maken tot wie je bent en uiteindelijk zijn dat ook de dingen waarin je later succesvol zal zijn in het leven. Jezelf zijn en dat tonen aan de wereld is belangrijk in een tijd waarin het soms makkelijker is om te conformeren en je aan de grote groep aan te passen. Blijf jezelf, je bent geweldig.

The academy staff

