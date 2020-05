Manchester City neemt Lommel SK over, dat eerder op de dag vlot zijn licentie haalde voor het BAS KDZ/DLKB

07 mei 2020

14u32 3 Voetbal Lommel SK wordt overgenomen door Manchester City. De club heeft bovendien zijn licentieaanvraag deze middag met succes verdedigd voor het BAS. Langer dan vijf minuten duurde de zitting niet. De licentiemanager Nils Van Brantegem zette meteen het licht op groen.



Jawel, Manchester City strijkt neer in het Belgische voetbal. De Engelse topclub is de overnemer van Lommel SK. City Football Group (CFG), het bedrijf boven de ploeg van Kevin De Bruyne, krijgt de club gratis in handen. City moet enkel 2 miljoen euro op tafel leggen om een schuldenput te dempen.

Bovendien heeft Lommel ook zijn licentie voor 1B en 1A beet. De licentiecommissie plaatste eerder vraagtekens bij de dubbele rol van (ex)-eigenaar Udi Shochatovitch bij de Limburgse club uit 1B. Hij was naast eigenaar van Lommel ook eigenaar van een academie in Gambia én had een investeringsmaatschappij in Cyprus met als ‘beroep’ ‘voetbalmakelaar’. De wegen van Lommel en Shochatovitch zijn intussen gescheiden. De achterstallige spelerslonen zijn betaald en de club kon de nodige bankgaranties van 1,65 miljoen euro voorleggen. Daarmee is de continuïteit voor volgend seizoen verzekerd.

We did it!

