Malafide spelersmakelaar riskeert twee jaar cel voor (poging tot) oplichting van Broos, Ceulemans en De Mos Een dik contract in Dubai, Qatar of de VS? Eerst vliegtuigticket betalen Sven Spoormakers en Wouter Hertogs

16u15

Bron: eigen berichtgeving 0 RV Oplichter R.G. Voetbal Een vet contract voor werkloze trainers of voetballers in Dubai, Qatar of de Verenigde Staten, daar verleidde voetbalmakelaar R. G. 15 mensen mee. Onder hen bekende namen als Hugo Broos, Jan Ceulemans en Aad de Mos. Maar eerst moesten ze voorschotten en vliegtuigtickets uit eigen zak betalen. "Toen ging het alarm af: een makelaar verdient pàkken geld op zo'n contract, en een paar honderd euro voor een ticket zou hij niet kunnen betalen? Dat klopte niet", aldus Jan Ceulemans.

R. G., een Belg met Iraanse roots, is al meer dan tien jaar werkzaam als spelersmakelaar - hoewel zijn naam nergens voorkomt op de officiële makelaarslijsten van de FIFA. Naar eigen zeggen rondde hij al talloze succesvolle transfers af. Desondanks was de man begin 2014 in financiële problemen geraakt. "Hij had dringend geld nodig", aldus zijn advocate Charlotte Campo. Zijn plan om uit de schulden te geraken? Jonge talentvolle spelers en naar werk zoekende trainers verleiden met ongelooflijke aanbiedingen uit verre landen. Hopen geld zouden ze er kunnen verdienen en samen met hun gezin zouden ze er in luxe kunnen leven.

Ik kon aan de slag in Saudi-Arabië, bij een club waar ze de Kroatische trainer zouden ontslaan omdat hij een drankprobleem had. Ik heb dat gecheckt bij een kennis, ook een Kroaat. Dat verhaal klopte. Hij had zijn huiswerk dus goed gemaakt Hugo Broos

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN