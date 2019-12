Makelaarsbedrijf Mogi Bayat boekte ondanks voetbalschandaal een recordwinst van 4,7 miljoen euro in 2018 DMM/NVK

11 december 2019

07u39 0 Voetbal Creative & Management Group, het bedrijf van Mogi Bayat, heeft vorig jaar een recordwinst geboekt. De jaarrekening van de vennootschap toont winstcijfers van 4,7 miljoen euro aan.

10 oktober 2018. De datum waarop het voetbalschandaal rond financiële fraude en matchfixing uit z’n voegen barstte met talloze huiszoekingen en arrestaties. Ook de dag waarop Mogi Bayat in alle vroegte uit z'n bed werd gelicht bij een inval in zijn huis in Lasne. De Frans-Iraanse spelersmakelaar, die in zowat elke Belgische toptransfer een voet had, werd opgepakt en verdween voor enkele weken in de cel. Bayat wordt ervan verdacht om massaal zwart geld en verdoken commissies te incasseren en uit te delen. Dat onderzoek loopt nog steeds.

Ondertussen is uit de jaarrekeningen in Het Staatsblad wel op te maken dat de makelaar er in 2018 een financieel topjaar heeft opzitten. Zo heeft Creative & Management Group, het makelaarsbedrijf van Bayat, anno 2018 een winst van 4,7 miljoen euro geboekt. Dat is meer dan het bedrijf ooit eerder gedaan heeft. En het is bovendien 2 miljoen euro meer dan in 2018. Tussen 2011 en 2014 boekte het bedrijf over vier jaar gespreid 2 miljoen euro winst. Sindsdien ging het in stijgende lijn: in 2015 haalde Bayat 1,4 miljoen euro uit z’n bedrijf, in 2016 nog 2,8 miljoen euro.

Maar dat is niet alles, uit de jaarrekeningen is ook op te maken dat Bayat de 4,7 miljoen euro winst meteen uit z’n bedrijf heeft gehaald in de vorm van dividenden. In 2017 deed hij hetzelfde, maar dan voor 7,7 miljoen euro. Dat kapitaal had hij in de voorgaande jaren opgebouwd met verschillende toptransfers. In 2018 was hij onder meer betrokken bij de overgangen van Kara Mbodj (naar Nantes), Khalifa Koulibaly (naar Nantes), Ryota Morioka (naar Anderlecht), Anthony Limbombe (naar Nantes), Henri Onyekuru (naar Galatasaray), Kenny Saief (naar Anderlecht) en Sofiane Hanni (naar Spartak Moskou).

Ook dit jaar liet Bayat weer van zich horen. In die mate dat de makelaar opnieuw de koning van de transfermarkt is. Het wordt dus uitkijken naar de jaarrekeningen van Creative & Management Group volgend jaar om in te schatten wat de precieze impact van operatie Propere Handen is geweest op het bedrijf van Bayat.

Wanneer volgen er straffen?

Het kan nog even duren vooraleer er straffen volgen voor de betrokkenheid in operatie Propere Handen want het onderzoek is nog niet afgerond. “Het zal wel nog zes à acht maanden duren vooraleer we rond zijn”, zei Eric Bisschop, adjunct-federaal procureur twee maanden geleden in Sport/Voetbalmagazine. “We werken aan een massieve zaak met uitlopers in zeven landen.”

Maar wie hoopt dat de valsspelers volgend jaar al een fikse boete of celstraf zullen krijgen, komt bedrogen uit. Luc Hennart, ex-voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, schat dat het meer dan zes jaar kan duren vooraleer er sluitende zekerheid is. En hoogstwaarschijnlijk zelfs nog een pak langer. Frustrerend. Maar een normale zaak in onze rechtsstaat. “Zodra het gerechtelijk onderzoek beëindigd is, gaat de zaak naar de raadkamer. Daar gaan al een aantal maanden over. Daarna is de kans reëel dat er bijkomende onderzoeksdaden zullen gesteld worden. Dat kost weer een paar maanden tijd.”

Daarna volgt de correctionele rechtbank, daarna is hoger beroep nodig. Het laatste rechtsmiddel is cassatie. “De beroepsprocedures op zich kunnen al vijf jaar duren. Dat heeft te maken met de gebrekkige capaciteit van de rechtbanken. Er zijn simpelweg te weinig rechters. We zijn vertrokken voor járen aan procedures.”

Ter vergelijking: het gerecht startte in maart 2006 met het onderzoek in de zaak-Ye. In juni 2014 werden uiteindelijk twintig personen veroordeeld tot celstraffen. In Operatie Zero zal vooral de fiscus profiteren van eventuele veroordelingen.