Makelaars spannen rechtszaak aan tegen de FIFA over limiet bij transfersvergoedingen: “We worden in de maling genomen” AV

14 februari 2020

19u25

Bron: AD.nl 0 Voetbal De EEFA (European Football Agents Association) stapt naar de rechter tegen de FIFA. Ze zijn het niet eens met de limiet die de wereldvoetbalorganisatie wil opleggen voor vergoedingen bij transfers. “We worden in de maling genomen,” zegt voorzitter Rob Jansen van de EFAA.

De FIFA kondigde in september vorig jaar aan dat de vergoeding voor makelaars bij transfers vanaf volgend jaar willen beperken. Ze hebben het idee om de limieten te leggen op maximaal tien procent voor een makelaar van de verkopende club en maximaal drie procent voor de zaakwaarnemer van een speler of kopende club.

De Europese vereniging voor voetbalmakelaars (EEFA) verzet zich tegen deze maatregelen en wil de FIFA voor de rechter slepen. Voorzitter Rob Jansen geeft meer duiding. “Ze gaan een hele beroepsgroep regels opleggen. Wij willen er samen uitkomen, maar die tijd is voorbij. Ze hebben ons te vaak genegeerd. We willen als serieuze partij aan tafel zitten, maar worden in de maling genomen.”

Ondertussen zijn in verschillende Europese landen zaakwaarnemers naar de rechtbank getrokken. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn al rechtszaken bezig, in ons land en Zwitserland zijn ze nu begonnen met de voorbereidingen. De voetbalmakelaars willen weten of de plannen van de FIFA tegenstrijdig zijn met wetgeving in individuele landen.