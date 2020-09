Makelaar Didier Frenay is weer vrij, maar zonder paspoort NVK

29 september 2020

17u15 8 Voetbal Voetbalmakelaar Didier Frenay (54) is na één dag verhoor vrijgelaten in Monaco. Het Belgisch gerecht had nochtans om zijn aanhouding gevraagd, maar daar ging de rechter in Monaco niet op in. Frenay moest wel zijn paspoort inleveren en mag het Prinsdom niet uit.

Voor zijn advocaat Sven Mary is de vrijlating van Didier Frenay niet meer dan logisch. “Begin september al hebben wij contact gelegd met het federaal parket en de speurders en laten weten dat we onze volledige medewerking willen verlenen aan het onderzoek. Mijn cliënt is bereid alle gevraagde stukken, boekhouding en contracten dus, te overhandigen aan de speurders. De rechter in Monaco zag geen reden om hem langer in de cel te houden.”

Frenay werd maandag uit zijn bed gelicht en meegenomen voor verhoor als verdachte. De inval was een logische volgende stap in het onderzoek naar vermeende fraude bij de transfer van Kevin De Bruyne van Chelsea naar Wolfsburg in 2014. Die transfer, goed voor 23 miljoen euro, werd afgehandeld door makelaars Didier Frenay en Patrick De Koster. De Koster werd begin september opgepakt en aangehouden in het gerechtelijk onderzoek naar die transfer. Hij wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en het gebruik van die valse stukken.

Valsheid in geschrifte

Bij die bewuste transfer werd 2,3 miljoen euro commissie betaald aan beide makelaars, het gerecht onderzoekt of dat geld op een koosjere manier tot bij de makelaars is gekomen. Ook Frenay wordt volgens onze informatie verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en het gebruik van die valse documenten. Het onderzoek naar de handel en wandel van Frenay en De Koster werd in 2019 al opgestart na een klacht van Kevin De Bruyne zelf.

“Over het dossier zelf kan ik niets kwijt”, aldus nog Mary. “Ik kan enkel zeggen dat deze vrijlating, onder de voorwaarde dat mijn cliënt Monaco niet uit mag, een goede zaak is voor de serene en volledige medewerking die wij willen verlenen aan het onderzoek. Zodra de coronacrisis het toelaat - Monaco is rode zone - zal de heer Frenay afreizen naar België en alle gevraagde gegevens op tafel leggen.”

