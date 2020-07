Major League Soccer van start met krachtig signaal tegen racisme, maar ook vrees voor coronavirus MXG

09 juli 2020

08u56

Bron: Belga 0 MLS Na een onderbreking van enkele maanden is de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS) woensdag opnieuw van start gegaan. In Disney World in Florida won Orlando City met 2-1 van Inter Miami, het team van David Beckham.

Het was de Portugese voormalige international Nani, oud-speler van onder meer Manchester United, die in de 97e minuut voor de winnende treffer zorgde. Na zeventig minuten had Chris Müller Orlando langszij gebracht, door de openingstreffer van Juan Agudelo van vlak na de pauze uit te wissen in het ESPN World Wide of Sports-complex.

Voorafgaand aan de wedstrijd protesteerden tientallen spelers van de clubs uit de MLS tegen racisme en discriminatie. De voetballers betraden het veld in zwarte T-shirts, met daarop teksten als ‘Black and proud’ en ‘Silence is violence’. Op hun eveneens zwarte mondkapjes stond ‘Black Lives Matter’. De spelers stelden zich in groepjes per club op en staken één voor één hun rechterhand, in een zwarte handschoen, omhoog, en dat gedurende 8 minuten en 46 seconden, als eerbetoon aan de door politiegeweld overleden George Floyd.

Voor de MLS was het de eerste wedstrijd sinds maart, toen de competitie al na twee speeldagen moest worden stopgezet. Na bijna vier maanden is er nu een hervatting in Disney World met het minitoernooi MLS is Back, waarin na een groepsfase met rechtstreekse uitschakeling gespeeld wordt. De resultaten uit de groepsfase tellen mee voor de reguliere competitie.

De hervatting betekent niet dat er geen vrees meer is voor het coronavirus. De Verenigde Staten laten recordcijfers noteren wat betreft het aantal besmettingen en de MLS ontsnapt daar niet aan. Bij voetbalclub Nashville hebben volgens Amerikaanse media nog eens vier spelers positief getest op het nieuwe coronavirus, wat het aantal gevallen binnen de selectie op negen zou brengen. De wedstrijd van de club tegen Chicago Fire is daarom uitgesteld.

