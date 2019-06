Macron komt terug op pijnlijk WK-moment voor Rode Duivels: “Denk dat Lukaku hem nog goed herinnert” JH

04 juni 2019

17u31

Bron: L'ÉQUIPE 0 Voetbal De spelers van de Franse nationale ploeg ontvingen vandaag een eremedaille van Emmanuel Macron voor hun winst op het wereldkampioenschap in Rusland. De Franse president sprak de internationals toe en blikte terug op de mooiste momenten van het voorbije WK. Zo ook op de halve finale Frankrijk-België. “Ik denk dat Lukaku zich Umtiti nog goed herinnert.”

💬 Emmanuel Macron : «Je pense que Lukaku s'en souvient lui aussi...» pic.twitter.com/Q0Tu7tj3K4 L'ÉQUIPE(@ lequipe) link

Herinneringen aan het fantastische doelpunt van Benjamin Pavard tegen Argentinië, de ontbolstering van Kylian Mbappé tot wereldtopper en zelfs de DJ-kunsten van Presnel Kimpembe en Benjamin Mendy haalde de Franse president aan. Maar ook op de halve finale tussen Frankrijk en België kwam Macron nog eens terug. Daarin scoorde Samuel Umtiti het enige doelpunt en Macron is die treffer nog niet vergeten. “Op de corner, die Olivier Giroud afdwong, vond Antoine Griezmann perfect het hoofd van Samuel Umtiti, die de ban voor ons brak”, begon hij zijn verhaal. Maar de verdediger van Barcelona werd niet alleen geroemd voor zijn doelpunt, ook voor zijn defensieve kwaliteiten haalde de Franse president zijn loftrompet boven. “Hij was achterin een rots in de branding, die zelfs de meest atletische spitsen pijn deed, en ik denk dat Romelu Lukaku hem (Umtiti, red.) ook nog goed herinnert”, kon Macron het niet laten om toch even te verwijzen naar onze landgenoot.