Lyon-spelers in clinch met eigen fans: “Wie neemt nu de moeite om een ezel op een spandoek te schilderen? Ze spuugden zelfs naar ons” DMM

11 december 2019

11u05 0 Voetbal Olympique Lyon haalde in extremis de volgende ronde in de Champions League, maar de avond eindigde merkwaardig genoeg in mineur. Kapitein Memphis Depay kreeg het samen met zijn ploeggenoten op het veld aan de stok met de eigen supporters.

Na afloop van het duel met RB Leipzig (2-2), waarin Memphis voor de gelijkmaker tekende, sprong een Lyon-fan over de boarding met een hatelijk spandoek gericht aan verdediger Marcelo. De Braziliaan werd afgebeeld als ezel en geadviseerd te vertrekken. De oud-PSV’er is al langere tijd de kop van Jut bij de Lyon-aanhang.

Depay zag bij de viering van zijn gelijkmaker de afbeelding, sprintte naar de fan in kwestie en griste het spandoek uit diens handen. De andere Lyon-spelers snelden vervolgens ook toe en dat resulteerde in geduw en getrek tussen fans en spelers.

Moeten wij de fans na afloop bedanken als ze nare dingen zeggen over onze families en kinderen? Memphis Depay

Na afloop verklaarde de aanvoerder van Lyon zijn acties voor de camera van RMC Sport. “Ik ben heel erg boos, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik bedoel: moeten wij de fans na afloop bedanken als ze nare dingen zeggen over onze families en kinderen? Wie doet er nu de moeite om een ezel op een spandoek te schilderen?”

“Als je naar het stadion komt, dan moet je ons steunen. De clubleiding moet hiervoor verantwoordelijkheid nemen. We kwalificeren ons voor de volgende ronde in de Champions League en dan verlaat je het veld op deze manier? Hier is iets goed fout. De fans spuugden zelfs naar ons, dat heb ik nog nooit meegemaakt”, zei Depay tegen Franse media.