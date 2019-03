Lydia, al jaren de vrouw achter Jan Boskamp: “Hij gaf me een stadionverbod” Rudy Nuyens

13 maart 2019

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voetbal Lydia, al vele jaren de wederhelft van Jan Boskamp, bleef al die tijd in de anonimiteit. Naar aanleiding van een boek voor zíjn 70ste verjaardag spreekt ze voor één keer. Een verhaal met veel liefde, maar ook wat bezorgdheid.

Voetbaldier Jan Boskamp vertoefde gisteravond in Turijn, voor het Champions Leagueduel tussen Juventus en Atlético Madrid. De ‘wederhelft’ van Boskamp – «straks wordt Jan misschien overgrootvader, dan klinkt vriendin zo klef», lacht ze – treedt voor één keer uit de schaduw ter ere van het boek ‘Voetbal stelt niets voor’, maar ook nu wil ze enkel met haar voornaam in de krant. «Dit boek beschrijft Jan precies zoals hij is», vindt ze. Boskamp schenkt zijn deel van de opbrengst van het boek aan Tomorrow4Isibani, een project dat haar nicht startte om aidswezen in het Zuid-Afrikaanse Kwazoeloe-Natal een toekomst te geven.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN