Lukaku volgens gerenommeerd statistiekenbureau op zeven na duurste speler ter wereld, Ronaldo en Messi niet eens in de top vijf DMM

07 januari 2019

15u28

Bron: Belga 1 Voetbal Het Internationaal Centrum voor Sportstudies CIES schat de transferwaarde van Romelu Lukaku op 162 miljoen euro. De 25-jarige Rode Duivel staat daarmee in de nieuwe ranglijst van duurste spelers volgens het CIES op de achtste plaats.

In zijn jaarlijks overzicht neemt het CIES de spelers uit de vijf grote Europese competities (Spanje, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië) onder de loep. Het bepaalt de transferwaarde door rekening te houden met onder meer leeftijd, positie, contractduur, prestaties en internationale status.

Kylian Mbappé staat met een waarde van 218,5 miljoen euro aan kop. De Fransman van Paris Saint-Germain houdt Harry Kane (Tottenham/200,3 miljoen) en Neymar (PSG/197,1 miljoen) achter zich. Raheem Sterling (Manchester City/185,8 miljoen) en Mohamed Salah (Liverpool/184,3 miljoen) vervolledigen de top vijf.

Lukaku is de hoogste Belg op de lijst. De aanvaller van Manchester United staat op de achtste plaats, net achter Lionel Messi (Barcelona/171,2 miljoen). Eden Hazard (Chelsea) volgt met een waarde van 129 miljoen op de achttiende stek. Met Kevin De Bruyne (Manchester City/95,6 miljoen) als 30ste, en Thibaut Courtois (Real Madrid/67,8 miljoen) als 75ste, staan nog twee landgenoten in de top 100.

Of de marktwaardes van CIES stroken met de werkelijkheid is iets anders. Clubs valueren speler op basis van leeftijd, contractduur, huidig salaris, positie en commerciële aantrekkelijkheid. Het is hoogst frappant dat in de berekening van CIES de markwaarde van Kevin De Bruyne bijna werd gehalveerd - vorig seizoen stond die op 168 miljoen. Ondanks het feit dat onze landgenoot een nieuw zesjarig contract tekende bij zijn club.