Lukaku traint ook vandaag mee met Anderlecht Kristof Terreur

06 augustus 2019

13u23 6 Voetbal Manchester United staat voor het blok. Er draaft er eentje door. Ook vandaag traint Romelu Lukaku (26) gewoon mee met Anderlecht, terwijl zijn club hem in Engeland verwacht. Werkweigering. Lukaku wil een transfer naar de Serie A op deze manier doordrukken. Meer dan ooit is hij spits non grata op Old Trafford.

Onschuldig is het niet meer. Romelu Lukaku voelt zich niet meer welkom in Manchester, dus blijft hij gewoon weg. Voor de tweede dag op rij werd hij gekiekt op Neerpede, het oefencomplex. Maandag hadden alle spelers van Man United nog vrijaf, dus kon zijn club niet te veel zeggen. Vandaag is dat anders: alle spelers werden vandaag terug in Carrington verwacht. Het is hard tegen hard dus. Lukaku wil absoluut weg op Old Trafford en het doel heiligt de middelen. Populair maakt hij zich er niet mee, maar kan hem dat nog schelen?

Een ruildeal met Paulo Dybala van Juventus lijkt geen optie meer, nadat de Argentijn en zijn agent een loon van 20 miljoen euro en een commissieloon van 15 miljoen eisten. Rest nog Inter dat na de Juve-saga een nieuw bod voorbereidt. Coach Antonio Conte heeft er alle vertrouwen in dat eerste target Lukaku vroeg of laat voor zijn club tekent, ook al zit er geen 80 miljoen in kas. Fingers crossed.

Inter lacht in vuistje

Bij Inter verkneukelen ze zich dat ze tot 2 september de tijd hebben, de dag waarop de Italiaanse markt sluit. De deadline voor inkomende transfers in Engeland verstrijkt donderdag om 18u, maar Man United is niet meer zinnens een vervanger aan te trekken. Voor hen maakt het ook nog weinig uit. Zolang ze maar tegen de juiste prijs – liefst 85 miljoen – van Lukaku afraken. Op een ‘werkweigering’ hadden ze echter niet geanticipeerd – maandag klonk het op United dat ze hem dinsdagmorgen terugverwachtten.

Maandag leek het nog onschuldig. Wanneer hij in Brussel is, wipt Lukaku wel vaker binnen op Neerpede. Zijn kinderen, zoals Anderlecht ze graag omschrijft, zijn er altijd welkom. Die maandagochtend in Brussel: Lukaku appte uit het niets Mo Ouahbi, trainer van de U18. Of hij er niets op tegen had dat hij meetrainde. Het antwoord liet zich raden: ‘Natuurlijk niet’. De youngsters van Anderlecht hadden de dag van hun leven. Lukaku trainde eerst op zijn eentje, maar vervoegde vervolgens de groep. Volgens ooggetuigen was het alsof er een tweede trainer op het veld liep. ‘Big Rom’ stond de poulains van Ouahbi met raad en daad bij. Er trokken er grote ogen. Toen de training erop zat, ontfermde Lukaku zich over een van de aanvallers. Samen oefenen op afwerkvormen. Het was naar verluidt indrukwekkend. Op Anderlecht iedereen blij.

Niets mis mee

Bij Man United, zijn werkgever, minder. De foto die de buitenwereld eigenlijk niet mag zien gaat meteen viraal. Die waarop hij in Anderlechtoutfit van Joma de hand reikte aan Jean Kindermans, hoofd van de jeugdopleiding. Duizenden supporters hadden, te midden een transfersoap, meteen hun oordeel klaar, maar tot dan was het nog maar wat het was. Een speler die op zijn vrije dag even ging bijtrainen bij zijn oude liefde. Tot hij dinsdag opnieuw op Anderlecht opdook natuurlijk.

Bij een club met de magnitude van Man United zorgt alles voor een buzz. Toch werd zijn club maandag koud gepakt. Niemand op Old Trafford was op de hoogte van zijn extra training. De communicatiecel was karig met commentaar. Bevestigde dat hij een vrije dag had, dat hij goeie contacten heeft met Anderlecht, maar op de vraag of Ole Gunnar Solskjaer hem expliciet de toestemming had gegeven, kwam er geen sluitend antwoord. Net zomin als op de bedenkingen hoe het in zulke gevallen zit met de arbeidsverzekering en of een Lukaku met Joma-kleren niet indruist tegen het sponsorcontract dat United heeft lopen met Adidas – er is geen clausule.

Sprintcijfers

Bij Man United vermoedden ze toen geen kwaaie wil, maar waren ze toch op hun hoede. Voor de tweede keer in een week zette zijn speler hen te kijk. Lukaku trainde de voorbije weken niet voluit bij United en skipte alle oefenwedstrijden, omdat hij met overlast in de enkel sukkelde. Nu doet hij dat wel op een ander. Vrijdagavond was er nog dat akkefietje op Twitter, waar hij een intern document met de sprintcijfers deelde.

Binnen United kennen ze al sinds mei zijn wensen. Lukaku stuurt aan op een transfer naar de Serie A. En dat hij, als het moet, zijn zin door wil drijven. Trainer Ole Gunnar Solskjaer heeft het met hem gehad. Hij wil hem liever verkopen en zijn club volgt hem daarin.

De soap speelt zich nu ook voor de camera’s af.