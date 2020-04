Lukaku openhartig in babbel met Kat Kerkhofs: “Ik vraag me af wat er met de Rode Duivels gaat gebeuren na het EK” Redactie

21 april 2020

14u23

Bron: homepartymetkat op VIER 0 Voetbal Romeo die als twee druppels water op zijn vader lijkt. De groepsgeest bij de Rode Duivels. De verdachte ziektesymptomen van de volledige Inter-ploeg eind december. Romelu Lukaku (26) ging geen onderwerp uit de weg in een Instagram Live met Kat Kerkhofs op VIER. “Ik vraag me af wat er met de Rode Duivels gaat gebeuren na het EK.”

Tijdens deze barre tijden praat Kat Kerkhofs, presentatrice en vrouw van Rode Duivel Dries Mertens, elke middag op de Instagram-pagina van VIER met iemand die in zijn ‘kot’ zit. Onder anderen Jan Vertonghen, Radja Nainggolan en Moussa Dembelé passeerden al de revue voor de #homepartymetkat, vandaag toonde Romelu Lukaku zich bereid tot een babbel. De Rode Duivel werd na de uitbraak van het coronavirus door Inter weer naar huis gestuurd, maar is sinds een dag of tien weer op Italiaanse bodem.

“Ik ben weer in Italië. We mochten even naar huis, maar werden snel teruggeroepen in het geval de competitie weer zou herbeginnen. Ploegmaat Diego Godin moest bijvoorbeeld drie vluchten nemen om in Uruguay te geraken. Toen hij er een paar dagen was, moest hij terugkeren. We waren allemaal wat in shock dat we moesten terugkomen. In onze aparte groepschat met de ploeg vreesde iedereen uiteraard twee weken quarantaine”, aldus Lukaku.

We spelen Call of Duty in groepjes van zes of zeven. Ik speel graag met Memphis Depay. FIFA speel ik niet zoveel. En als ik speel, dan nooit met mezelf, Juventus of Liverpool Romelu Lukaku

Romeo

Lukaku vult zijn dagen met training, gamen en Netflix kijken. Opvallend veel voetballers verschijnen dezer dagen online. “Ik heb zelfs Jan Vertonghen online gezien! Er zitten superveel voetballers op de Playstation in deze periode. We spelen dan Call of Duty in groepjes van zes of zeven. Ik speel graag met Memphis Depay. FIFA speel ik niet zoveel. En als ik speel, dan nooit met mezelf, Juventus of Liverpool.”

“Of ik bang ben van het virus? Kijk, mijn moeder heeft diabetes. Dat is mijn grootste schrik. Daar zit ik wel mee, ze is mijn beste vriendin. Ik bel om de vier uur of ze iets nodig heeft. Ik mis mijn zoon Romeo uiteraard het meest. Het plan was om mijn moeder en mijn zoon weer naar Italië te halen voor de uitbraak van het coronavirus. Ik heb hier twee appartementen, maar nu is het uiteraard nog niet het moment voor hen om terug te komen.”

Lukaku ziet veel van zichzelf in zijn zoon terug. “Hij is net als ik. Mijn moeder heeft al gezegd dat hij Romelu 2.0 is. Hij heeft twee keer zoveel energie en is twee keer zo gek. Als hij zijn willetje niet krijgt, kan hij net als ik serieus boos worden. Ik was vroeger ook een heethoofd, maar nu ben ik rustiger geworden door hem. Als ik in de toekomst iemand leer kennen, dan zal ze evenveel van Romeo als van mij moeten houden. Anders hoeft het niet voor mij, maar ik ga er vanuit dat dat wel niet het geval zal zijn.”

Iedereen was aan het hoesten en had koorts. Ook ik had er last van. Ik kreeg het bij mijn opwarming veel warmer dan normaal. Romelu Lukaku

Coronasymptomen

Terwijl Lukaku in quarantaine zit met een kinesist die hij destijds meebracht van bij Everton, blijft het coronavirus welig tieren. De Rode Duivel denkt zelf ook besmet te zijn geweest. “In december hadden we een week vrij. We kwamen terug en ik zweer dat er 23 van de 25 spelers ziek waren. Geen grap. We speelden thuis tegen het Cagliari van Radja Nainggolan en na 25 minuten moest één van onze verdedigers van het veld. Hij kon niet meer en viel bijna flauw.”

“Iedereen was aan het hoesten en had koorts. Ook ik had er last van. Ik kreeg het bij mijn opwarming veel warmer dan normaal. Ik had al jaren geen koorts meer gehad. Na de wedstrijd stond er nog een etentje met genodigden van Puma op het programma, maar ik heb bedankt en ben direct naar bed geweest. We zijn toen nooit getest geweest op corona, dus helemaal zeker zullen we het nooit weten”, aldus Lukaku.

Lukaku doneerde enkele dagen geleden 100.000 euro in de strijd tegen het coronavirus. “Ik heb 100.000 euro bijgedragen aan een ziekenhuis in Milaan. Ik heb vroeger nooit zo’n dingen gedaan. Ik stond er nooit bij stil. Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat ik een platform heb om mensen te helpen. Ik ben hier in Italië en ben hier supergoed ontvangen. Dan is het mooi om de mensen hier te steunen.”

Op training zie je eigenlijk pas hoe goed we zijn. Soms kijk ik mijn ogen uit als we ‘matchkes’ doen op balbezit. De toekomst van de Rode Duivels zal afhangen van wat er na het EK gebeurt. Romelu Lukaku



Rode Duivels

De Rode Duivel voelt zich goed in Italië en daar heeft de groepssfeer bij Inter veel mee te maken. Lukaku leerde in sneltempo Italiaans en werd in zijn begindagen opgevangen door Stefan de Vrij en Ivan Perisic (ex-Club Brugge). Intussen heeft hij een hechte vriendschapsband uitgebouwd met veel andere ploegmaats. “We zitten hier met zeven spelers naast elkaar in één straat. Het verschil met Engeland is groot. Daar gingen we één keer om de vier maanden iets eten, nu is dat één keer om de vier weken.”

Lukaku vindt bij Inter de groepssfeer terug die hem ook zo op zijn gemak stelt bij de Rode Duivels. “Credits aan Marc Wilmots. Hij bracht ons samen en daar is op verder gebouwd. Wij zijn allemaal vrienden. Ik vraag me af wat er gaat gebeuren met de Rode Duivels na het EK. Stel je voor dat Roberto Martínez weggaat, dan wil ik weten wie er in zijn plaats komt. Gaat die ons kunnen managen? We zijn geen moeilijke groep, maar hebben bepaalde gewoontes. We krijgen vrijheid, maar brengen daar in de plaats wel prestaties voor.”

“Als het serieus moet, dan is het serieus. Op training zie je eigenlijk pas hoe goed we zijn. Soms kijk ik mijn ogen uit als we ‘matchkes’ doen op balbezit. De toekomst van de Rode Duivels zal afhangen van wat er na het EK gebeurt. Wie gaat er door, wie stopt. Mijn keuze zal daar ook van af hangen. Ik heb al gehad dat het niet klikte met een trainer, dat wil ik niet opnieuw meemaken.”

“Na het EK ben ik 28 of 29 jaar oud. Ik ben al bezig met profvoetbal vanaf mijn 16de. Graag zou ik nog spelen tot mijn 36ste. Ik droom er dan van om bij Anderlecht te eindigen. Dan is de cirkel rond en ben ik 20 jaar profvoetballer geweest. Daarna wil ik graag reizen en alles even loslaten. Analist zal ik nooit worden, maar ik ben nu bezig met een trainerscursus. Ik zou dat ook wel graag doen.”

Lukaku deelde vanochtend nog beelden uit een zijn periode als jeugdspeler bij Anderlecht in 2007:

Anekdotes

Tot slot had Lukaku nog enkele leuke anekdotes in petto. Zo vertelde hij dat hij Portugees leerde in zijn periode bij Chelsea met dank aan José Bosingwa en dat hij eigenlijk nooit alcohol drinkt, op één keer na bij de Rode Duivels dan. “We hadden net een wedstrijd gespeeld tegen de Verenigde Staten. Onze vriend Kevin De Bruyne heeft mij toen alcohol laten drinken. Siroop was toen z’n ding en we kregen een cocktail met ‘coconut sirop’ en ananas.”

De zoetigheid ging er vlot in bij Lukaku, met alle gevolgen van doen. “Ach, we waren jonge puppies. Fellaini had ons binnen gekregen. Ik was 19, Thorgan ook. Lestienne was 20. We hebben die avond heel wat afgelachen. We keerden achteraf met een limousine weer naar ons hotel. De volgende dag was het echt slecht op training. Eén slechte pass, dat kan, maar toen was het de ene na de andere.”

“Met welke Rode Duivel ik het liefst in quarantaine zou zitten? Doe maar Axel Witsel, Nacer Chadli, Thomas Meunier, Dries Mertens, Jan Vertonghen en Kevin De Bruyne. Ik ken hen door en door. Yannick Carrasco niet. Hij is een fantastische gast - we hebben vorige week nog gebeld met elkaar -, maar een betweter. Hij houdt ervan om te discussiëren en hij weet echt alles.”

