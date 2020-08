Lukaku komt naast Ronaldo met 34ste goal: geen spits deed ooit straffer in zijn debuutseizoen voor Inter DMM

21 augustus 2020

21u24 2 Voetbal Hij heeft ‘m te pakken. Romelu Lukaku heeft net als de Braziliaanse Ronaldo 34 keer gescoord in zijn debuutseizoen bij Inter. Straffe prestatie van de Rode Duivel.

Elke club heeft wel een lijstje met illustere spitsen. Bij Inter zijn het er wel wat. Zlatan Ibrahimovic, Diego Milito, Samuel Eto’o, Hernan Crespo, Christian Vieri, Ivan Zamorano, Alessandro Altobelli, Sandro Mazzola, Alberto Boninsegna. Om er maar een paar te noemen. Ongetwijfeld één van de grootste, zoniet de grootste: Ronaldo Nazario de Lima.

De Braziliaan die zijn naam de voorbije jaren een beetje verloor aan Cristiano Ronaldo zat bij Inter op de top van zijn kunnen. Na passages bij PSV en Barcelona kwam Ronaldo destijds in 1997 toe door de grote poort. Letterlijk en figuurlijk. Ronaldo was financieel én sportief een topaankoop. Met 34 goals tekende hij voor het beste debuutseizoen ooit voor Inter.

22 jaar later heeft de man een opvolger. Voor aanvang van de Europa League-finale tussen Inter en Sevilla was het de vraag of Romelu Lukaku de 34 van Ronaldo zou evenaren. De Rode Duivel zat voor vanavond aan 33 stuks en kon net als Ronaldo destijds zijn 34ste van het seizoen scoren in de eindstrijd van de Europese beker. Big Rom in het spoor van de échte Ronaldo.

Lang duurde het allemaal niet in Keulen. Lukaku trok op een scherpe counter z'n zevenmijlslaarzen aan om voorbije de Sevilla-verdediging te snellen. Een penalty-overtreding later lag nummer 34 in doel te blinken. Inter betaalde vorige zomer een kleine 80 miljoen euro. Ook Big Rom is financieel en sportief een topaankoop. In Milaan mogen ze zijn naam nu definitief bijschrijven in dat clublijstje met illustere spitsen.

Met zijn goal in de finale scoorde Lukaku overigens ook in zijn elfde wedstrijd op rij in de Europa League. Ook dat is een record, of wat dacht u? De Rode Duivel scoorde achtereenvolgens tegen Wolfsburg, YB Bern (2x), Dynamo Kiev (2x), Ludogorets (2x), Getafe, Leverkusen, Shakhtar en nu dus Sevilla.

|A parallel.



Ronaldo scored his 34th goal for Inter in his debut season in 1997/98 in the UEFA Cup final (and won it)



Romelu Lukaku scores his 34th goal for Inter in his debut season in 2019/20 in the Europa League final pic.twitter.com/AccwaeNMRb Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Diego Carlos tried... and failed. 🙃 https://t.co/YZ0p3N4bIP Squawka Football(@ Squawka) link

Romelu Lukaku ties R9's record of 34 goals in his debut season for Inter 💪 pic.twitter.com/s89XuNrUFR B/R Football(@ brfootball) link

