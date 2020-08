Lukaku eert Kompany met gebaar tijdens doelpuntenviering in halve finale Europa League

17 augustus 2020

23u55 0 Voetbal Romelu Lukaku plaatste zich in het Duitse Düsseldorf met Inter voor de finale van de Europa League. De Rode Duivel scoorde twee keer in de ruime 5-0-zege tegen Shakhtar Donetsk en had bij een van zijn doelpunten ook een gebaar klaar voor ‘maatje’ Vincent Kompany.

Kompany stopt met voetballen en wordt voltijds coach van RSC Anderlecht. Dat is uiteraard Romelu Lukaku niet ontgaan. ‘Big Rom’ stuurde al snel een tweet de wereld in: “Je hebt de weg vrijgemaakt voor velen van ons. Ik ga je missen, broer. Veel succes.”

Later op de avond stond hij in de halve finale van de Europa League tegenover Shakhtar Donetsk. Lukaku trof twee keer raak en liep na een van z'n doelpunten plots naar de camera. De Rode Duivel toonde eerst het nummer vier (het rugnummer van Kompany) om daarna een ‘T’ met zijn handen te vormen, doelende op T1, de nieuwe functie van Kompany bij paars-wit. Knap gebaar.

Lukaku: “Sta op het veld om te scoren”

“We staan in de finale, dat was een van onze doelen voor het einde van het seizoen”, vertelde Lukaku na het duel aan RMC Sport. “In de competitie lieten we veel punten liggen, maar dat we nu de finale bereiken stemt ons gelukkig. We hebben sterk verdedigd, ons defensieve blok heeft het echt goed gedaan. En de weinige kansen die we kregen maakten we af.”

“We wisten dat we veel ruimte gingen krijgen op de rechterkant, en hebben ervan gebruik gemaakt”, vervolgde de Belg, die voor de tiende keer op rij in een wedstrijd om de Europa League raak trof en zo een unicum neerzet. “Ik ben een spits en sta op het veld om te scoren. Dat zit in mij. Mijn tweede doelpunt ben ik alleen gaan zoeken. Ik had er echt nog zin in.”

In de finale neemt Inter Milaan het vrijdag op tegen Sevilla, dat zondag Manchester United, de ex-ploeg van Lukaku, uitschakelde in Keulen.

