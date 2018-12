Luka Modric zorgde voor een aardverschuiving, maar ook nu regende het weer gekke stemmen voor de Ballon d’Or (en voor wie koos België?)

So cool: Kopa Trophy to best Under 21 is voted by all living Ballon d’Or.

Imagine the honour for a young player to be voted by legends.



Final results:

1.Mbappé 110

2.Pulisic 31

3.J.Kluivert 18

4.Rodrygo, Donnarumma 12

6.Alexander-Arnold 6

7.Cutrone 5

8.Aouar 4

9.Doan, Haidara 0 pic.twitter.com/q07mKeS9Yx

Tancredi Palmeri(@ tancredipalmeri)