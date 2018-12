Luka Modric doorbreekt hegemonie Messi en Ronaldo: Kroatische spelverdeler van Real Madrid wint als eerste ‘Balkanboy’ de Ballon d’Or Manu Henry

03 december 2018

22u16 23 Voetbal Luka Modric heeft de Ballon d’Or 2018, ‘s wereld meest prestigieuze individuele voetbalprijs, in de wacht gesleept. De Kroatische middenvelder van Real Madrid doorbreekt zo de hegemonie van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, die het voorbije decennium elk vijf keer de prijs in ontvangst namen. Ronaldo eindigt dit jaar op het tweede schavot, Antoine Griezmann vervolledigt het podium.

Geheel onverwacht is het nieuws hoegenaamd niet. Verschillende internationale media meldden gisteren al dat Modric aan het langste eind zou trekken. De sierlijke dirigent van Real Madrid veroverde met de ‘Koninklijke’ voor de vierde keer in vijf jaar de Champions League. Daarnaast bereikte hij met Kroatië de finale van het WK, waar Frankrijk uiteindelijk te sterk bleek. Na zijn sterke prestaties werd Modric in Rusland verkozen tot beste speler van het WK. (lees hieronder verder)

Modric kent op individueel vlak een absoluut topseizoen. Naast zijn individuele bekroning op het WK werd hij door zowel de UEFA als de FIFA verkozen tot beste speler van 2018. Hij is de eerste ‘Balkanboy’ die de Ballon d’Or, uitgereikt door het Franse voetbalmagazine France Football, mee naar huis neemt. De winnaar werd gekozen door een internationale jury van 180 voetbaljournalisten. Zij brachten hun stem uit tussen 9 oktober en 9 november. (lees hieronder verder)

Hazard en De Bruyne in top tien

Bij de dertig genomineerden was er plaats voor drie Belgen. Eden Hazard, die eerder aangaf dat Modric de Gouden Bal verdiende, vinden we als eerste landgenoot terug op een achtste plaats. Eén plekje hoger dan Kevin De Bruyne, die als negende pronkt. Thibaut Courtois, ploegmakker van Modric bij Real Madrid, is knap veertiende. Lionel Messi eindigt voor het eerst sinds 2006 niet in de top twee. (lees hieronder verder)

Kylian Mbappé mocht dan weer de gloednieuwe Kopa Trofee -de prijs voor de beste speler onder 21 jaar- in ontvangst nemen. De nog altijd maar 19-jarige sprintbom maakt furore bij PSG en imponeerde ook met wereldkampioen Frankrijk op het WK.

De Gouden Bal bij de vrouwen, ook een primeur, ging naar Ada Hederberg. De 23-jarige Noorse staat in loondienst bij het Franse Olympique Lyon.

De uitslag van de Gouden Bal 2018:

1. Luka Modric (Kro/Real Madrid) 753 ptn

2. Cristiano Ronaldo (Por/Juventus) 476

3. Antoine Griezmann (Fra/Atletico Madrid) 414

4. Kylian Mbappé (Fra/Paris Saint-Germain) 347

5. Lionel Messi (Arg/Barcelona) 280

6. Mohamed Salah (Egy/Liverpool) 188

7. Raphaël Varane (Fra/Real Madrid) 121

8. Eden Hazard (Bel/Chelsea) 119

9. Kevin De Bruyne (Bel/Manchester City) 29

10. Harry Kane (Eng/Tottenham) 25

11. N’Golo Kanté (Fra/Chelsea) 24

12. Neymar (Bra/Paris Saint-Germain) 19

13. Luis Suárez (Uru/Barcelona) 17

14. Thibaut Courtois (Bel/Real Madrid) 12

15. Paul Pogba (Fra/Manchester United) 9

16. Sergio Agüero (Arg/Manchester City) 7

17. Gareth Bale (Wal/Real Madrid) 6

. Karim Benzema (Fra/Real Madrid) 6

19. Sergio Ramos (Spa/Real Madrid) 4

. Ivan Rakitic (Kro/Barcelona) 4

. Roberto Firmino (Bra/Liverpool) 4

22. Edinson Cavani (Uru/Paris Saint-Germain) 3

. Sadio Mané (Sen/Liverpool) 3

. Marcelo (Bra/Real Madrid) 3

25. Alisson Becker (Bra/Liverpool) 2

. Mario Mandzukic (Kro/Juventus) 2

. Jan Oblak (Sln/Atletico Madrid) 2

28. Diego Godin (Uru/Atletico Madrid) 1

29. Isco (Spa/Real Madrid) 0

. Hugo Lloris (Fra/Tottenham) 0