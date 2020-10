Luis Suárez: “Ik weet hoe hard Messi heeft afgezien. We hebben alle twee geleden onder de situatie” ODBS

09 oktober 2020

11u00 0 Voetbal Luis Suárez en Lionel Messi: vrienden voor het leven. Verenigd in hun ontgoocheling in FC Barcelona. Nadat Messi eerder al Suárez verdedigde, is het nu de beurt aan de Uruguayaan om begrip voor Leo te tonen. “We weten allebei hoe hard we onder de situatie geleden hebben.”

De twee aanvallers waren gisteravond aan het feesten voor hun land bij de start van de Zuid-Amerikaanse race richting het WK 2022 in Qatar. Messi scoorde in La Bombonera de enige goal tegen Ecuador, Suárez zette Uruguay op de goeie weg tegen Chili (2-1) in een controversiële zege. Beiden scoorden ze op penalty. Opvallend: de twee hebben nu elk 39 doelpunten gemaakt in competitieve interlands voor een Zuid-Amerikaans land (vriendschappelijke duels dus niet meegerekend). Daarmee komen ze op gelijke hoogte met Ronaldo. Ronaldo Luís Nazário de Lima wel te verstaan.

39 - Tonight, both 🇦🇷 Lionel Messi and 🇺🇾 Luis Suárez have equalled 🇧🇷 Ronaldo's record for most goals scored for a South American national team in competitive matches (39 goals each). Beasts. pic.twitter.com/Yl2OE7tNQL OptaJavier(@ OptaJavier) link

Vorige maand nam Messi het op voor Suárez, nadat hij door Barça en Ronald Koeman koudweg aan de deur was gezet hoewel hij nog een contract voor één jaar had. “Je verdiende een afscheid naar de speler die je was voor deze club: een van de belangrijkste ooit. Iemand die geweldige dingen heeft bereikt, zowel met de club als persoonlijk. Om er zo uitgegooid te worden, dat verdiende je niet. Maar de waarheid is dat me op dit moment niets nog verbaast in Barcelona”, aldus Messi op Instagram. Enkele weken later, toen Suárez definitief vertrok naar Atlético Madrid, kreeg ‘El Pistolero’ toch nog een afscheid langs de grote poort in Camp Nou.

Fast forward naar gisteravond. Na de 2-1-winst tegen Chili nam Suárez het op zijn beurt op voor Messi, nadat die Barcelona en de hele voetbalwereld incluis in de ban hield door zijn vertrekwens openlijk uit te spreken. Suárez: “Dat verbaasde me niet. Ik ken Messi maar al te goed en wist hoe hij hard hij heeft afgezien. De sportieve ontgoochelingen, mijn gedwongen vertrek,... Ik ben er louter uitgegooid uit financiële overwegingen en zo voelde Messi dat ook aan. Er waren andere manieren die gepaster waren om met mij om te gaan. Uiteindelijk heb ik zes lange jaren voor de club gespeeld. Dat speelde in het hoofd van Messi. Voor mij is hij een echte vriend en we weten allebei hoe hard we onder die situatie geleden hebben.”

“Er gebeuren soms vreemde dingen in Barcelona. Dan moest ik apart trainen omdat ik niet in aanmerking kwam voor de wedstrijd... Dat maakte me kwaad en triest, wat een weerslag had op mijn gezin en entourage. Zij wilden me gelukkig zien. Daarom moedigden ze me aan de kans te benutten om te vertrekken. Toen Atlético zich meldde, heb ik niet één moment getwijfeld. Natuurlijk moet ik me er nog aanpassen, maar ik kan nu al zeggen dat ik me er erg goed voel.” Onder Diego Simeone scoorde hij meteen een dubbel in zijn debuut voor ‘Los Colchoneros’. Simeone: “Suárez kan als geen ander voor het team spelen. Er zijn niet alleen zijn goals, maar ook zijn assists, zijn looplijnen, zijn werkkracht.” Dat weet ongetwijfeld ook Messi.

Lees ook. Overlever, bijter, oplichter? Luis Suárez, die transfer naar Atlético forceerde, is een fenomeen die volgens z’n eigen regeltjes door het voetballeven stapt (+)