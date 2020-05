Luis Suárez beet al drie spelers tijdens een match, ‘slachtoffer’ Chiellini: “Ik bewonder hem” TLB

22 mei 2020

10u32 0 Voetbal Otman Bakkal, Branislav Ivanovic en Giorgio Chiellini hebben iets gemeen. Alle drie weten ze hoe het voelt om gebeten te worden door Luis Suárez. Zijn bijtgedrag leverde de Uruguayaanse topspits al lange schorsingen en bakken kritiek op. Maar niet van één zijn ‘slachtoffers’. “Ik bewonder zijn gif”, geeft Chiellini toe.

Suarez bit chiellini’s shoulder pic.twitter.com/KLZAiaAtoK GLORY GLORY MANCHESTER UNITED(@ qS6q7eeS8ugeCF8) link

We keren terug naar de zomer van 2014. In de groepsfase van het WK in Brazilië nemen Italië en Uruguay het tegen elkaar op. De Zuid-Amerikanen winnen de partij met 0-1 na een doelpunt van Diego Godin en het toernooi van de Squadra zit er al op. Maar achteraf gaat vooral Luis Suárez over de tongen. Tijdens de match had de spits zijn tanden in de schouder van Chiellini gezet. De beenharde Italiaanse verdediger schreeuwde moord en brand, maar Suárez ontsnapte aan rood. In die tijd was er van de videoref nog geen sprake. Later werd de aanvaller wel nog voor vier maanden geschorst, waardoor FC Barcelona een tijdlang niet kon rekenen op zijn aanwinst.

In zijn autobiografie, die al het nodige stof deed opwaaien, komt Chiellini terug op het veelbesproken incident. En de ervaren rot is opvallend mild voor Suárez. “Er was die dag eigenlijk niets speciaals gebeurd”, doet Chiellini, die sinds 2005 voor Juventus speelt en meer dan honderd caps voor Italië telt, zijn verhaal in het boek. “Ik moest Edinson Cavani dekken, maar plots merkte ik dat Suárez me in mijn schouder had gebeten.”

Ik ben ook een boef op het veld en daar ben ik fier op Giorgio Chiellini

Een schadelijke actie, maar Chiellini neemt de Uruguayaan opvallend genoeg niets kwalijk. “Het is zijn manier om met directe confrontaties om te gaan. En om eerlijk te zijn: het is ook mijn manier. Luis en ik zijn wat dat betreft een beetje hetzelfde. Ik bewonder zijn gif, als hij dat niet had zou hij maar een normale spits zijn.”

Uiteraard had Suárez al snel spijt van zijn actie. Volgens Chiellini kreeg hij niet lang na de match een telefoontje van de spits. “Maar excuses waren niet nodig”, zegt hij nog. “Ik ben ook een boef op het veld en daar ben ik fier op. Boosaardigheid hoort bij voetbal, dus ik noem wat hij deed niet ongepast. Je moet wél slim zijn en daar heb ik Suárez juist altijd voor bewonderd.”



