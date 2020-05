Luis Enrique vindt voetballen zonder publiek maar niets: “Het is nog triester dan dansen met je zus”



Bron: Belga 0 Voetbal De Spaanse bondscoach Luis Enrique is geen fan van wedstrijden zonder publiek. “Het is nog triester dan dansen met je eigen zus. Het is niet mooi”, vertelde hij gisteren tijdens een uitzending van een Spaanse show op Youtube.

Enrique volgde vorig weekend de hervatting van de Bundesliga, maar blij werd hij er niet van. “Ik heb naar het Duitse voetbal gekeken en het was lamentabel. Je hoort de beledigingen. Maar ik begrijp ook dat het een business is waarin veel geld omgaat. En ook al is het spektakel lang niet op het niveau van wat het is met publiek in de tribune, toch kan dit misschien helpen om de lockdown door te komen. Als ik nog speler zou zijn geweest, dan had ik zo snel mogelijk willen herbeginnen. Zelf heb ik geen schrik. Ik had het wel voor oudere mensen die mij genegen zijn, maar persoonlijk heb ik nul angst.”

Enrique, die in november 2019 zijn job als bondscoach weer opnam ter vervanging van Roberto Moreno, had het ook over het verplaatste EK. “Alles is nog onzeker. Dat bezorgt iedereen een onbehaaglijk gevoel. We bekijken het dag per dag. Het is wachten tot we opnieuw kunnen voetballen, want dat is waar wij het meest van houden. In theorie spelen wij in september zoals altijd oefenwedstrijden (eigenlijk Nations Leagueduels tegen Duitsland en Oekraïne, red) maar het belangrijkste is nu geduld te oefenen.”

