Luis Enrique keert na dood dochter terug als bondscoach bij Spanje: “De deur heeft altijd opengestaan” DMM

19 november 2019

11u53 0 Voetbal Luis Enrique keert terug als bondscoach van Spanje. De 49-jarige Spanjaard neemt de fakkel over van Robert Moreno. Hij moest na de EK-kwalificatie en een 5-0-overwinning gisteren plaatsruimen. Enrique keert terug nadat hij eerder dit jaar zijn ambt neer had gelegd om zijn doodzieke dochter bij te staan.

Neen, de Spaanse bond maakte de voorbije maanden geen al te beste beurt met z’n trainerskwesties. Sinds juni 2018 wisselde de wereldkampioen voetbal van Zuid-Afrika maar liefst vijf keer van bondscoach. De ene keer noodgedwongen, de andere keer na een halve farce. Nu na een menselijke keuze.

De trainerscarroussel begon toen Julen Lopetegui net voor de start van het WK in Rusland de laan uitgestuurd werd omdat hij had aangekondigd nadien over te stappen naar Real Madrid. Fernando Hierro nam tijdelijk over in Rusland. Daarna was het de beurt aan Luis Enrique.

De voormalige aanvaller van Real Madrid en Barcelona begon aardig bij de Spaanse selectie, maar zette dit jaar gaandeweg een stap terug. Enrique wou thuis tijd doorbrengen met zijn zieke dochter Xana. Het meisje leed aan een ernstige vorm van botkanker.

In die zin zette familieman Enrique ook officieel een punt achter zijn bondscoachschap. De Spanjaard nam om “persoonlijke redenen” ontslag in juni. Toen werd al duidelijk dat het niet de goeie kant uitging met zijn dochter.

Eind augustus kwam het meisje te overlijden. Dat terwijl Robert Moreno - Enriques assistent - het intussen goed deed als nieuwe bondscoach van Spanje. Moreno verloor geen enkele wedstrijd met inzet en kwalificeerde Spanje met gemak voor het EK 2020.

Toch was Enrique beloofd dat hij - eenmaal de dood van zijn dochter verwerkt was - zou mogen terugkeren als bondscoach. Voorzitter Rubiales weigerde dan ook telkens gesprekken aan te knopen met Moreno over een contractverlenging, dat ondanks diens goeie resultaten.

Gisteren barstte de bom toen Moreno ingelicht werd over de nakende terugkeer van Enrique. De voormalige assistent betreurde daarbij vooral de gang van zaken, niet zozeer de comeback van Enrique. Na de 5-0 tegen Roemenië verliet hij ontgoocheld het stadion zonder de pers toe te spreken. Ook de spelers reageerden niet.

Een dag later schiep bondsvoorzitter Rubiales klare wijn met een persconferentie. Daarbij werd herhaald dat de Spaanse bond een belofte had gedaan aan Enrique om te mogen terugkeren als hij er opnieuw klaar voor zou zijn. Een grootmenselijke keuze, al is Moreno wel het kind van de rekening.