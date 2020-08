Luc Nilis trekt naar Turkije: “Anderlecht had nochtans beloofd te bellen” PJC/KDZ

11 augustus 2020

05u30 0 Voetbal Belgische clubs zitten niet op hem te wachten, dus gaat Luc ­Nilis (53) naar Ankaragücü. “Enkel Club Brugge was duidelijk met mij: een dikke pluim aan Mannaert.”

Vandaag stapt Luc Nilis op het vliegtuig naar ­Turkije. De Limburger heeft een contract getekend voor één seizoen (+ optie op een extra jaar) bij ­Ankaragücü, waar hij gaat samenwerken met de Belgische-Turkse trainer Fuat Capa. Eerder vormden de twee al een duo bij Kasimpasa en Gençlerbirliği. “Dankbaar voor Fuats vertrouwen”, is Nilis. Iets wat hij in België niet kreeg, terwijl Nilis meermaals laten uitschijnen had dat hij graag in de ­Jupiler Pro League aan de slag zou gaan. Die smeekbede leverde niks op, net als zijn uitgestuurde CV: met geen enkele club had hij concrete ­gesprekken.

Geen plaats bij Club Brugge

“Er is wel wat vaag contact ­geweest, meer niet”, bevestigt ­Nilis. “Vaak kreeg ik ook geen deftige antwoorden, dat was pijnlijk. Vincent Mannaert van Club Brugge wil ik wel een pluim geven: hij heeft mijn case besproken met de staf, maar liet me een paar dagen later weten dat er voor mij geen plaats was en dat ze mijn situatie zouden blijven opvolgen. Duidelijk, netjes en professioneel.”

Dat gevoel had Nilis, zonder te willen natrappen, niet bij Anderlecht en Genk. “Wouter Vandenhaute heeft me op 1 juli een ­berichtje gestuurd, waarin hij zei dat de club me zou bellen. Wel, ik wacht er nog steeds vruchteloos op. Ook bij Genk bleef het bij wat signalen zonder opvolging. Ik vind dat ­beneden alle peil, ik stel me daar vragen bij, maar heel ver kom ik niet met die constatering.”

Navraag leert ons dat de naam ­Nilis bij Anderlecht effectief op tafel lag, maar dat paars-wit vrij snel tot de vaststelling kwam dat het hem niet voltijds in dienst kon nemen.

“Maar we hopen dat Luc in de toekomst wel nog iets voor ons kan betekenen”, klinkt het bij de ­directie. Bij Genk laat men ­weten dat er geen openstaande vacature (of budget) was voor een spitsentrainer. Beide clubs hebben wel veel appre­ciatie voor de voormalige Rode Duivel – daar lag het dus zeker niet aan. Maar werk was er niet voor Luc Nilis. “Spijtig, want ik zou veel kunnen bijbrengen”, is Nilis overtuigd. “Ik ga die jongens niet beter leren voetballen of trappen, maar ik kan hen wel details bijbrengen die aan de top het verschil ­maken. ­(cynisch) Misschien zijn er al mensen met zo een profiel in ­België.”