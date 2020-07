Louis van Gaal: "Niet veel profvoetballers zijn homo” Redactie

31 juli 2020

10u07 0 Voetbal Er zijn wel homoseksuele profvoetballers, maar niet veel. Dat zegt de Nederlandse succescoach Louis van Gaal in een interview met de Gaykrant. "De voetbalwereld is geen afspiegeling van de maatschappij", verklaart hij.

Volgens de 68-jarige Van Gaal gaat het nog langer duren dan iedereen denkt voordat er een betaald voetballer uit de kast zal komen. Over dit thema wordt in de voetbalwereld over het algemeen niet gesproken, omdat de voetballerij "heel conservatief in denken en doen" zou zijn.

Een voetballer die uit de kast zou willen komen, zou hij waarschuwen, zegt hij. "Je moet heel veel moed en kracht hebben om dat te doen, want de voetbalwereld en de boze buitenwereld lijken geaardheid een lastig probleem te vinden."

Niet één speler zei tegen mij dat hij homo is. Dat zegt genoeg. Ik heb het wel heel vaak gedacht en vermoed. Maar als iemand daar niet zelf mee komt, wil ik hem daar niet mee belasten Louis van Gaal

Maar volgens Van Gaal is het altijd veel beter uit de kast te komen. "Want je moet zo dicht mogelijk bij jezelf blijven." Van Gaal denkt dat homoseksualiteit nog door velen als afwijkend gedrag wordt gezien. "En dus zal je onder druk komen te staan als voetballer. Het zal veel teweegbrengen. Je moet veel weerstand overwinnen. Wil je dat en past dat bij jou?"

Op de vraag of hij met homoseksuele profvoetballers heeft gewerkt, antwoordt Van Gaal dat er in zijn carrière geen enkele speler heeft gezegd dat die homo is. "Niet één. Dat zegt genoeg. Ik heb het wel heel vaak gedacht en vermoed bij spelers. Maar als iemand daar niet zelf mee komt, wil ik hem daar niet mee belasten."

Van Gaal coachte onder meer Ajax, Barcelona, AZ, Bayern München, Manchester United en de Nederlandse nationale ploeg. Met al zijn clubteams, behalve ManU, werd de oud-speler van Antwerp kampioen. Oranje leidde hij in 2014 naar brons op het WK. Vorig jaar kondigde hij zijn afscheid als trainer aan.