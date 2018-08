Louis van Gaal gaat duurste elftal ooit coachen Redactie

28 augustus 2018

19u04

Bron: AD.nl 0 Voetbal Niemand minder dan Louis van Gaal wordt de trainer van een elftal dat meer dan twee miljard waard is. Van Gaals kwaliteiten als toptrainer zullen hard nodig zijn, want ondanks al dat geld bestaat zijn elftal niet uit wereldtoppers.

Zijn selectie bestaat namelijk uit spelers van de Quote 500, de lijst van 500 rijkste mensen van Nederland. Zakenblad Quote organiseert samen met sportbureau Players United een wedstrijd tegen oud-internationals, die voor de verandering eens tegenover mannen staan die nog meer verdiend hebben dan zij, maar amper een bal kunnen raken. De wedstrijd staat in het teken van Spieren voor Spieren, de organisatie die geld inzamelt om kinderen met een spierziekte te helpen.

Rijkaards

Op 24 september, in het Olympisch Stadion, komen de veelal ietwat oudere mannen van Quote in actie tegen Nederlandse ex-voetballers als Ronald de Boer, Pierre van Hooijdonk, Gerald Vanenburg, Aron Winter en Brian Roy. Zij binden dan de strijd aan met rijkaards als Ewald Dudok (projectontwikkelaar, nummer 380 in Quote 500), Gerard van der Horst (238 in Quote 500) en Ronald van de Laar (investeerder, 199 in Quote 500).

Om nog iets van voetbal in het Quote-elftal te krijgen worden ook keukengigant Ben Mandemakers (nummer 45, jarenlang geldschieter van RKC en nu sponsor van de tot keukenkampioen gedoopte eerste divisie) en Frans van Seumeren (geldschieter FC Utrecht) ingevlogen, net als de nog vrij jonge miljonair Ali Niknam (37 jaar, de man van de Bunq Bank).

"We werken aan een hele brede selectie'', zegt Paul van Riessen, adjunct-hoofdredacteur van Quote. "Zodat we eindeloos kunnen wisselen om het vol te houden tegen de internationals. Van Gaal kan aan de bak.''