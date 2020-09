Louis De Groote, advocaat van Patrick De Koster: “De term ‘vadermoord’ omschrijft de situatie heel goed” KDW/NVE

11 september 2020

14u48 0 Voetbal Komt Patrick De Koster binnenkort terug vrij? Vorige week werd nog beslist dat de makelaar van onder meer Kevin De Bruyne in de cel moest blijven, vandaag is opnieuw gepleit voor de vrijlating. Louis De Groote, de advocaat die de belangen van De Koster verdedigt in de zaak tegen De Bruyne: “De voorwaarden om die man in de cel te houden zijn niet vervuld volgens de wet.”



Patrick De Koster, manager van onder anderen Kevin De Bruyne, werd twee weken geleden aangehouden en in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwassen. Vorige week kreeg hij te horen dat hij in de cel moest blijven. Vandaag stond een nieuwe zitting op het programma, zonder De Koster. “We hebben onze vraag - die we al hadden gesteld aan de raadkamer - opnieuw voorgelegd. De voorwaarden om die man in de cel te houden zijn niet vervuld volgens de wet. We willen de hechtenis omzetten naar een hechtenis onder elektronisch toezicht”, klinkt het bij advocaat Louis De Groote.

Wat is de reden volgens De Groote om de makelaar nu wel vrij te laten? “Er is heel wat te doen geweest om de confrontatie die moest plaatsvinden. Dat is ondertussen gebeurd. In dat opzicht denken we dat die redenen nu weggevallen zijn. Mijn prioriteit is nu om deze man vrij te krijgen.”

Vorige week was er dus de ontmoeting tussen Kevin De Bruyne en de makelaar. “Die confrontatie was zeer constructief en verhelderend. Over de inhoud zelf wil ik weinig kwijt. Het was emotioneel, de partijen kennen elkaar goed. Het is, zoals dat voor ieder onschuldig persoon is, natuurlijk heel zwaar voor hem, maar zoals ik hem ken is hij nu strijdvaardig.”

De klacht van Kevin De Bruyne uit 2019 kwam voor De Koster als een donderslag bij heldere hemel. “De term ‘vadermoord’ omschrijft de situatie heel goed”, zegt De Groote. “Als je je werk blijft doen tot het laatste moment, en je ziet het totaal niet aankomen, en dan blijkt dat de klacht al zo lang geleden is ingediend, wat is het gevoel dan? Een gevoel van verraad, de dolk in de rug. Ook dat gevoel is aan evolutie onderworpen, proberen vooruit te kijken in het leven.”

Of er vandaag nog een uitspraak wordt gedaan over De Koster, daar kan de advocaat niet op antwoorden. Gaat hij vandaag vrij komen? “Dat is moeilijk te zeggen, want de Kamer van inbeschuldigingstelling heeft de zaak in beraad genomen. Zij moeten nu een arrest schrijven. Ik kan u niet zeggen wanneer er een uitspraak komt.”

