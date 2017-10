Losada duimt vannacht voor laatste WK-kans Argentinië op Ecuador: "Messi kan het niet alleen doen" Bart Fieremans

11u38 2 REUTERS Voetbal Het openbare leven valt vanavond in Argentinië stil: om 20u30 (1u30 's nachts onze tijd) spelen spelen Messi en co. in Ecuador hun laatste troef uit op een WK-deelname. Winnen biedt minstens zekerheid over barrages, verlies betekent de WK-doodsteek. Hernan Losada (35), de Argentijnse spelmaker van Beerschot-Wilrijk en ex-Anderlecht, wacht met een bang hart af: "Een WK zonder Messi zou een ramp zijn."

De whatsapp-groep van Losada met zijn vrienden in Argentinië puilt de laatste dagen uit van berichten, ook met zijn vader praat Losada nu over slechts één thema: Argentinië dat op Ecuador zijn laatste kans moet pakken om de WK-barrages, of liever nog een rechtstreeks WK-ticket, af te dwingen.



Argentinië staat bij de start van de laatste speeldag pas zesde in de stand met tien Zuid-Amerikaanse landen. Alleen de eerste vier landen zijn rechtstreeks geplaatst en het nummer vijf mag play-offs spelen tegen Nieuw-Zeeland. Maar de kloof tussen het nummer drie Chili en het nummer zes Argentinië bedraagt amper één punt. Omdat Colombia (vierde in de stand) en Peru (vijfde) een onderling duel spelen is Argentinië bij winst alsnog zeker van minimaal een barrageplek. Maar bij verlies in Quito moet de Albiceleste onherroepelijk een kruis maken over het WK in Rusland: "Dat op de laatste speeldag nog vijf Zuid-Amerikaanse landen kans maken op een WK zorgt voor een ongekende gekte en spanning in Argentinië", zegt Losada.











Hoeveel procent van de Argentijnse tv-toestellen staan vanavond afgestemd op de match van Argentinië?

Losada: "Simpel: dat gaat honderd procent zijn. Je moet echt in Argentinië wonen om het te beseffen. Niet alleen de gewone mensen zijn voetbalfreaks, alle ruimte die de Argetijnse televisie, radio en kranten besteden aan voetbal, is waanzinnig. Er zijn ongelooflijk veel mensen die leven en werken rond voetbal en de nationale ploeg. Als Argentinië het WK niet haalt, gaan veel mensen problemen krijgen. Het zou een ramp zijn als Messi niet meedoet op het WK, zeker ook op voor de sponsors en publiciteit."

Het Argentijnse ministerie van volksgezondheid waarschuwde de bevolking al dat mensen met hartproblemen voorzorgsmaatregelen moeten nemen voor de stress om geen verhoogd risico op een hartaanval te lopen.

"Dat klinkt wat overdreven, maar ik begrijp het wel. Voetbal leeft gewoon heel extreem bij ons. Ik hoop dat geen drama in die zin gebeurt, dat mensen zonder gevolgen achter hun tv-scherm naar voetbal kijken."



Hoe schat je de kansen van Argentinië tegen Ecuador in?

"De kansen zijn groot. Ik kan het me niet voorstellen dat Argentinië niet minstens de barrages haalt. Maar zelfs dan wacht geen makkelijke opdracht. Voor het WK van 1994 in Amerika hadden we met Maradona en Batistuta ook ongelooflijke namen, maar moesten we in de barrages tegen Australië tot de laatste minuut wachten op zekerheid voor het WK. Ook tegen Ecuador vannacht zal het niet makkelijk zijn. Er hangt nu zoveel stress en slechte energie rond de nationale ploeg. Tegen Peru en Venezuela kregen we een massa kansen, toch speelden we maar 0-0 en 1-1 gelijk. In heel de kwalificatie heeft Argentinië maar zestien keer gescoord."

Hoe verklaar je dat, met zulke grote spelers?

"Het is raar. We hebben supersterke aanvallers zoals Messi, Higuain en Agüero. Bij hun club scoren ze aan de lopende band, als ze het shirt van Argentinië dragen lukt dat amper. Dan zit je met een mentaal probleem. Maar ook organisatorisch waren er veel problemen. De federatie was een chaos in de laatste jaren. Ze hebben veel van bondscoach gewisseld met steeds andere ideeën en systemen. Edgardo Bauza was een stabiele defensieve trainer, Jorge Sampaoli nu is meer offensief. Het kost tijd om hun manier van spelen te introduceren."



Messi in Argentinië is niet de Messi van Barcelona?

"En toch: op basis van de hele kwalificatie is Messi de enige speler die op een deftig niveau heeft gepresteerd, hij trekt in de hele wedstrijd de ploeg naar omhoog. Maar in sommige situaties dekken drie à vier tegenstanders hem. De rest van de ploeg moet hem ook helpen. Messi kan ons niet alleen naar het WK trappen. Maar hij heeft bij Argentinië wel niet dezelfde ondersteuning als bij Barcelona. De automatismen zijn niet hetzelfde."

Is het spelen op grote hoogte in Quito (2800 meter) een nadeel?

"Ik heb zelf vroeger met Independiente nog in Quito gespeeld. Die ervaring was niet zo goed. Je had extra tijd nodig om te recupereren na een sprint en de bal vliegt sneller dan op zeeniveau. Maar het was ook niet zo extreem als Brazilië onlangs in Bolivia (boven de 3000 meter, red). Daar moesten de spelers in de kleedkamer aan de zuurstoftank."



Voor Ecuador staat sportief wel niks meer op het spel, zij zijn al uitgeschakeld.

"Ja, en dan komen zo van die verhalen van mensen op straat die zeggen dat er matchfixing zal zijn. Net zoals er commentaren zijn dat Brazilië (dat al zeker is van het WK, red.) zich zal laten verliezen tegen Chili. Zulke praat komt altijd boven water als een land niks meer sportief te winnen heeft, maar zoiets kan je nooit bewijzen. Ik hoop alleszins dat er geen tekenen van zullen zijn. Argentinië heeft dat niet nodig om te winnen. Ik geloof niet in die theorieën. Als Zuid-Amerikaanse teams tegen één land willen winnen, dan is het wel tegen het Argentinië van Messi. Stel je voor dat ze in Ecuador in de toekomst kunnen zeggen: 'Wij hebben Messi uit het WK gehouden.' Maar een WK zonder Messi zou triest voor voetbal zijn, net zoals mocht Portugal met Ronaldo ontbreken. Ik geloof dat Argentinië net zoals België echt een kandidaat is om het WK te winnen. Ik ben ook van plan om naar het WK in Rusland te gaan. Het zou toch jammer zijn als Argentinië dan niet meedoet. Misschien heeft

Slotvraagje, onlangs scoorde je met Beerschot-Wilrijk een wereldgoal tegen Lierse. Heeft dat veel weer weerklank gekregen in Argentinië?

"Dat is daar op televisie geweest, ja. Dat is ook een teken van fanatisme in mijn land. Elke Argentijn die in het buitenland een goal maakt, in welke reeks ook, laten ze in een programma zien en die goal is ook op verschillende websites getoond. Mijn familie en vrienden hebben me ook proficiat gewenst, maar het is niet zo dat ik felicitaties gekregen heb van een Argentijnse international (lacht)."

