Loodzware groep voor Jonge Duivels op EK: gastland Italië, Polen én Spanje zijn tegenstanders MH

23 november 2018

18u29 0 Voetbal Gastland Italië, Spanje en Polen. Dát zijn de tegenstanders van de Jonge Duivels op het EK in Italië en San Marino. Zo kwam vanavond in Bologna uit de trommel. De manschappen van Johan Walem openen hun EK-avontuur op 16 juni tegen Polen.

Aan mooie affiches ontbreekt het alleszins niet. Spanje was in 2017 nog verliezend finalist, terwijl Italië in dat toernooi het hoofd na de halve finales moest buigen. Hoe dan ook een loodzware opdracht voor de Belgische beloften, die hun kwalificatiecampagne met een knappe 26/30 beëindigden.

Het EK vindt komende zomer plaats van 16 tot 30 juni. De groepswinnaars en beste runner-up kwalificeren zich voor de halve finales én de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Indien Engeland -dat geen olympisch land is- zich plaatst, zal er een play-offduel gespeeld worden tussen de overige twee tweedes voor het laatste olympisch ticket. België neemt voor de derde keer deel aan het eindtoernooi.