Long in Engeland, maar wie is de snelste doelpuntenmaker in andere competities? JH

25 april 2019

09u03

Bron: Eigen berichtgeving, AD 0 Voetbal Southampton-spits Shane Long maakte dinsdagavond het snelste Premier League-doelpunt ooit. Hij scoorde op bezoek bij Watford na 7.69 (!) seconden. Wij lijstten de snelste doelpuntenmaker van de andere vier ‘grote’ competities op, maar ook het absolute record wereldwijd en het record in de Jupiler Pro League willen we u niet onthouden.

Saudi Premier League: 2 seconden

Het snelste doelpunt aller tijden viel na twee seconden, in Saoedi-Arabië. Nawaf Al Abed, op dat moment 21 jaar oud, scoorde de bewuste goal in 2009, voor voetbalclub Al-Hilal. Hij waagde zijn kans meteen van bij de aftrap en verschalkte de doelman.

La Liga: 7 seconden

Joseba Llorente scoorde in 2008 na slechts 7.22 seconden voor Real Valladolid tegen Espanyol.

Premier League: 7 seconden

7 seconden en 69 honderdsten. Dat is de tijd die Shane Long nodig had om de netten te doen trillen in het Premier League-duel tussen Southampton en Watford. De 32-jarige Ier werd daarmee de snelste doelpuntenmaker ooit in de Engelse hoogste voetbalklasse.

Shane had niet Long nodig om het snelste doelpunt in de Premier League-geschiedenis te scoren! ⏰⚽ pic.twitter.com/QU608FxaIl Play Sports(@ playsports) link

Ligue 1: 8 seconden

Michel Rio tekende in dienst van Caen na 8 seconden voor de 1-0 tegen Cannes. De Franse middenvelder heeft het record al 27 jaar op zijn naam.

Serie A: 8 seconden

Voordat iedereen goed en wel in het stadion zat, maakte Paolo Poggi een doelpunt voor Piacenza in het seizoen 2001/2002. Fiorentina ging opzichtig in de fout bij de aftrap, waardoor Poggi binnen 8 seconden tot scoren wist te komen.

Bundesliga: 9 seconden

De titel van ‘snelste doelpuntenmaker in de Bundesliga’ staat op naam van twee spelers. Op 23 augustus 2014 maakte Karim Bellarabi van Bayer Leverkusen na negen seconden een doelpunt tegen Borussia Dortmund. Bijna een jaar later, 364 dagen om precies te zijn, werd dit record geëvenaard. Hoffenheim-aanvaller Kevin Volland tekende voor de 1-0 tegen Bayern München.

Jupiler Pro League: 10 seconden

Bijna zes jaar geleden werd het record ook in de Belgische competitie gebroken: op het veld van Racing Genk kopte Jelle Van Damme, toen spelend voor Standard, een lange bal van Laurent Ciman richting Imoh Ezekiel, die na tien seconden het snelste doelpunt aller tijden uit de Belgische competitie wist te maken. Standard scoorde die wedstrijd zowel in de eerste als de laatste minuut en won met 0-2.