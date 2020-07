Lommel haalt onervaren Engelse coach bij zusterclub New York City Redactie

10 juli 2020

15u50 2 Lommel Lommel haalt de 34-jarige Liam Manning binnen als coach voor volgend seizoen. De Engelsman komt over van zusterclub New York City FC, dat ook deel uitmaakt van de groep rond Manchester City. In NY was hij directeur coaching van de Academy.

Manning wordt binnengehaald nadat Lommel dit jaar werd overgenomen door City Football Group. De Brit heeft een lange carrière in de jeugdrangen van het Engelse voetbal achter de rug. Zo had hij onder meer functies in de jeugdelftallen van West Ham en Ipswich. Ervaring als hoofdcoach heeft hij niet, maar bij West Ham stond hij hoog aangeschreven. Hij is een van de mannen die Declan Rice, zijn felbegeerd talent, lanceerde.

Manning: “Ik ben blij dat ik Lommel kan vervoegen en deze nieuwe reis in de geschiedenis van de club kan leiden onder de paraplu van de City Football Group. Lommel is een club met een gevestigde geschiedenis in het Belgische voetbal, met een solide basis en een enorm potentieel.”

Manning wordt bij Lommel zo goed als zeker bijgestaan door de Nederlander Peter van der Veen (48). Hij leidde Oranje onder zeventien naar de Europese titel en een finale op het WK.

