Liverpool worstelt zich langs Monterrey, Origi grijpt kans niet KTH

18 december 2019

20u31 0 WK voor clubs Een speler van alles of niets. Liverpool worstelde op het WK voor clubs met het Mexicaanse Monterrey. Divock Origi trapte een gat in de lucht. Vervanger Firmino trapte The Reds uiteindelijk naar de finale tegen Flamengo.

Liverpool met of zonder Virgil van Dijk, Sadio Mané, Bobby Firmino en Trent Alexander-Arnold: het scheelt wat. In de halve finale van het WK voor clubs moest Jurgen Klopp een beetje noodgedwongen roteren. Van Dijk was ziek, zijn twee sterspelers kregen rust tegen Monterrey. Een taaiere tegenstander dan gedacht: bijtertjes. Van zijn echte sterren stond enkel Mo Salah tussen de lijnen. Jordan Henderson moest centraal achterin depanneren.

Ook Divock Origi kreeg zijn kans, maar imponeerde niet. Alles was nu niets. Vijf minuten voor tijd haalde Klopp hem naar de kant voor Firmino. Origi’s meest spraakmakende acties tijdens zijn match: bijna een gat in de lucht getrapt en een doelpunt vanuit offsidepositie. Te weinig. Mogelijkheid niet gegrepen.

Keita had de score geopend. Funes Mori sloeg echter snel terug. Liverpool had de beste Alisson nodig. Hij voorkwam de verrassing. Invallers Firmino besliste uiteindelijk een felbevochten match. Knappe voorzet van Alexander-Arnold, mooi afgewerkt van de Braziliaan. In de finale zaterdag tegen Flamengo staat hij zeker voorin. Dan mag Origi zijn impact weer vanop de bank bewijzen.